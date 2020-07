Van Rysselberghe se mandó cuestionable frasecita por reducción de dieta parlamentaria

Con respecto a la decisión de reducción de la dieta parlamentaria, tomada por el Consejo de Alta Dirección Pública, La presidenta de la UDI y senadora por la Región del Biobío Van Rysselberghe comentó que:

"Yo creo que no ayuda en nada, para ser bien sincera. La verdad es que yo creo que la deslegitimación de la política no viene por eso, son múltiples otras razones, pero creo que eso no ayuda", declaró Van Rysselberghe.

"Entiendo que es una decisión que se tomó, que está basada en un montón de legislación comparada, que no fue una decisión unánime por lo demás, pero que tiene por lo menos una racionalidad detrás y no es una cosa al 'tincómetro’", continuó.

“Creo que fue más bien reactivo a lo que pasó el 18 de octubre", sostuvo.