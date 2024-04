Trato directo: Jacqueline Van Rysselberghe es contratada como psiquiatra del SML de Concepción

La exsenadora y expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe fue contratada a través de trato directo en el SML de Concepción. Su trabajo consistirá en la realización de evaluaciones psiquiátricas de los imputados y condenados. El director del SML en la región declaró que la contratación fue por el historial profesional de la mujer y su experiencia laboral.

Para Bío Bío el director del SML, Jaime Téllez, quien además es seremi de Justicia subrogante, aclaró que la contratación no tiene nada que ver con su historial político, y que se debe algo netamente a sus capacidades como profesional de la salud mental. Además Téllez aclaró que la convocatoria al puesto no se realizó por concurso público ya que "se han realizado en bastantes ocasiones, nunca ha habido una demanda de los profesionales del área de la salud".

Jacqueline Van Rysselberghe y su contrato en el SML

“Nosotros como Servicio Médico Legal se sabe que tenemos una deficiencia de profesionales del área de la salud mental por una multiplicidad de requerimientos de los tribunales que tenemos que dar respuesta de forma obligatoria y, por eso, desde hace más de un año hemos estado haciendo levantamiento de posibles profesionales que estuvieran interesados en incorporarse al SML”, mencionó Téllez para el medio mencionado.

Además dijo que “se evaluaron sus competencias y efectivamente empieza a trabajar este viernes”. Por otro lado, contó que fue “evaluada por el equipo de salud mental y cumple con los requerimientos que nosotros como institución necesitamos para dar cumplimiento a los tribunales”.

"Como Servicio Médico Legal somos un ente técnico que tenemos que dar respuesta a los tribunales, el factor político no es un tema" cerró.

"Al SML hace rato yo le vengo mirando con cautela, me da ,uy poca confianza, durante y después de la administración Piñera estuvo todo raro"; "Claro, como allá en conce levantas una piedra y aparece un medico psiquiatra, si serán, no se dan cuenta que nadie quiere trabajar en el sistema público, es lo que hay"; "Entro por credenciales y por falta de médicos que cumplan con el perfil solicitado, no veo porque tanto revuelo considerando el hecho que los médicos psiquiatras elijen trabajar en el sistema privado antes que el público", fueron algunos de los comentarios en redes.