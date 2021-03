VamosCovid: La tendencia en Twitter que espera el deceso de José Antonio Kast

Los tuiteros desean que el COVID-19 cobre la vida del candidato de ultraderecha, quien sigue con muchos malestares por la pandemia.

Luego de conocerse la noticia del agravamiento en el estado de salud del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, las redes sociales han saltado en masa a criticar al ultraderecha, donde desean que el político "muera" o sufra con la enfermedad.

Por otra parte, desde el Partido Republicano advirtieron que Kast "tuvo una semana con fiebre, con malestar, y ya a fines de la semana pasada empezó a tener una tos más intensa, que ayer se hizo bastante insoportable. Tiene neumonía y su estado es de cuidado", explicó el dirigente Cristián Valenzuela.

Te puede interesar: Diputados de Chile Vamos frenaron proyecto para que mineras privadas paguen impuestos

Bajo esa misma línea, Valenzuela agregó que "nosotros nunca hemos llamado a no usar mascarillas, José Antonio tiene 55 años, no tiene enfermedades de base en particular y no se ha expuesto irresponsablemente al riesgo; ésta es una realidad que le puede pasar a cualquier persona".

Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, en Twitter no han perdonado al republicano y lo han destrozado con fuertes mensajes.

Incluso, posicionaron el HT "Vamos Covid", para que el virus ataque con gravedad al político.

Revisa los principales comentarios acá:

#VamosCovid

Pa los llorones que alegan porque la gente le desea el mal a Kast, aquí el nazi con una de sus amiguitas: pic.twitter.com/rhYM1SVDfk — Sebastián Jaures G. (@SebaJauresG) March 25, 2021

Para muchos un ser humano despreciable.

un ser humano sin corazón frente a los detenidos desaparecidos, homosexuales, lesbianas, jóvenes manifestantes.

Bueno par mi también



#VamosCovid#fuerzakast pic.twitter.com/9naXVfPFJ1 — Mauro Zambrano Rodríguez (@mzambrano71) March 25, 2021

#vamoscovid



-le puedes desear la muerte a alguien solo por ser nazi ? 😭😭😭



Yo: pic.twitter.com/sneI2Lfn3Q — Mokey D Antifa (@d_antifa) March 25, 2021

#VamosCovid la conchadetuhermana, vamos carajo te quiero ver, te quiero ver papá!!!! pic.twitter.com/4OJgZemGwE — Juan Antonio Freile (@insomnivoro) March 25, 2021