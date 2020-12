Valparaíso pone en riesgo los fuegos artificiales de Año Nuevo por masivos casos de COVID-19

La realización de los shows pirotécnicos en el litoral dependerá de la evolución de los indicadores en los próximos días, advirtió el intendente Jorge Martínez.

La Región de Valparaíso sobrepasó el viernes la barrera de los 1.000 casos activos de COVID-19, la mayor parte de los casos fueron asociados a fiestas clandestinas, situación que pone en peligro la relación de los tradicionales shows pirotécnicos en el litoral.

Las autoridades regionales y el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, han comprometido que habrá fuegos artificiales para fin de año, pero con medidas sanitarias tendientes a evitar aglomeraciones, así como un cordón sanitario que se instalará a las 18:00 horas del 30 de diciembre para evitar la llegada de santiaguinos.

El intendente Jorge Martínez alertó que "desgraciadamente el número de casos activos en la región supera los 1.000, y lo peor de todo es que la mitad corresponden a Valparaíso y Viña del Mar, tanto es así que dependiendo de la situación del área metropolitana el próximo lunes o martes, y de cómo sigamos evolucionando con los indicadores, incluso puede depender de la realización de los fuegos artificiales de fin de año".

Apuntó, en ese marco, que el aumento de los contagios se debe a la irresponsabilidad de la población. "En los carretes familiares, en las fiestas clandestinas, se sacan la mascarilla, se ponen a tomar, vuelven a sus hogares y contagian a los adultos mayores, que son los que caen, son hospitalizados y muchas veces mueren".

Debido a la situación, también está en riesgo un posible retroceso de comunas como Valparaíso y Viña del Mar, actualmente en la fase 3 -preparación- del "Paso a paso".

Según la Seremi de Salud, cerca del 70 % de los brotes asociados en la región están fiestas clandestinas o reuniones familiares.

Por ello, dispuso del número telefónico +56939565089 para denunciar situaciones contrarias a las disposiciones sanitarias.

A su vez, el jefe de la Defensa Nacional en Valparaíso, contraalmirante Ramiro Navajas, advirtió que "vamos a ubicar y a desarticular todas aquellas fiestas clandestinas que ocurran en la región, porque sabemos que es un foco importante de infección, lo aprendimos de lo que courrió en Europa y no queremos que pase en nuestra región".

🚨Denuncia #FiestaClandestina: Ahora puedes realizar tu denuncia anónima si ves una fiesta clandestina o reunión social, que excede el aforo o que se desarrolle en toque de queda.



Haz tu denuncia, en la Región Valparaíso, al número +56939565089 pic.twitter.com/m5tWWUXUD7 — Seremi de Salud Región Valparaíso (@SaludSsrv) December 18, 2020

"No queremos que la salud de la gente se vea afecta en forma seria y no queremos que el comercio se vea afectado producto de que la región retroceda al paso 2", manifestó, por lo que hizo un llamado "a que la gente sea disciplinada, no podemos esperar una Navidad y Año Nuevo normales", aseguró.

Las autoridades dicen que han reforzado los puntos de control en las principales rutas de acceso, y mantienen la esperanza lograr contener los indicadores epidemiológicos.