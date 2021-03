“Valparaíso agoniza”: Intervención ciudadana deja en evidencia el caos que tiene Sharp en el Puerto

"Hay una visión de Valparaíso, que siempre lo he dicho, es el patio trasero de Santiago. Y así se siente. Como el patio del carrete. El patio donde juntas un poco la mugre", aseguró Leonardo Torres, administrador del Teatro Condell.

Sorpresa y mucho debate causó la intervención ciudadana que expuso la frase “Valparaíso agoniza” en dos edificios de la Ciudad Puerto. Aún no se ha confirmado si esta corresponde a una proyección de luz o a una edición fotográfica, sin embargo, el fin es el mismo: concientizar.

En palabras de los propios realizadores de la muestra, con esto se alerta sobre la crisis profunda en la cual se encuentra dicha ciudad. Una afirmación que fue respaldada por Leonardo Torres, administrador del Teatro Condell.

“Yo creo que hace años Valparaíso agoniza, no sólo ahora y eso es porque derechamente hay un abandono del Estado hacia las políticas que permiten que Valparaíso se pueda desarrollar como corresponde. Hay una serie de proyectos fallidos que en su lógica pudieron haber levantado Valparaíso, como el proyecto T2, pero que desde sus inicios siempre se hicieron a espaldas de la ciudad. Hay una visión de Valparaíso, que siempre lo he dicho, es el patio trasero de Santiago. Y así se siente. Como el patio del carrete. El patio donde juntas un poco la mugre”, declaró.

Los comerciantes del puerto también se sumaron a dichas apreciaciones, sobre todo por el escenario que han debido enfrentar ante la crisis económica causada por la pandemia.

Tal es el caso de Eduardo Horta, quien es parte de la “Ferretería Condell”, y que apuntó a que dicha intervención ciudadana manifestó un sentir generalizado dentro de su gremio.

“Me parece que representa la realidad. Nosotros todos pensamos lo mismo, que estamos agonizando. Que se está muriendo Valparaíso. No se respeta nada, nada. No podemos transitar libremente por las calles. Estamos inseguros, es decir, creo que refleja el sentimiento de muchas personas”, planteó.

Dicha problemática que alude a un Valparaíso “agonizante”, se hace sentir con más fuerza en los cerros. Según Delia Soto, presidenta de la junta de vecinos del cerro La Loma, “hay cierta falta de fiscalización. Una falta de las autoridades en su conjunto. No estoy hablando solo de una, sino de todas. Como que han dejado que Valparaíso sea el basurero del resto del país. Así de simple. Aquí se permite todo (…) Es realmente algo que ya se escapó de las manos“.