Valeria Cárcamo y Rodolfo Carter protagonizaron un fuerte cruce en vivo

Valeria Cárcamo excandidata a consejera constitucional y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se enfrentaron en un duro cruce en vivo y en directo en el matinal Contigo en la mañana.

La discusión comenzó con una denuncia de la militante de Revolución Democrática: “En comerciales, el alcalde me dijo que era una canalla y que me iba a demandar, entonces me imagino que ahora pedirá disculpas”.

“Las canalladas usualmente tienen que ver con el actuar contra la honra de las personas, sin que se puedan defender, usando un medio de comunicación”, contestó el jefe comunal.

“Según ha dicho la señora Valeria, que además de no sabe leer...”, pudo agregar Carter, pero fue rápidamente interrumpido por Cárcamo. “Sí se leer, desde primero básico”, le lanzó ella.

El edil de La Florida decidió explicar su posición “(Ella dice que) El Consejo de Defensa del Estado habría hecho un ranking donde dice que la municipalidad de La Florida es la más corrupta de Chile. Sería bastante difícil que con esa afirmación yo estuviera libre de polvo y paja”.

Valeria Cárcamo y Carter se dijeron de todo

Valeria Cárcamo se intentó defender y quiso explicar que “estoy citando la información” (de un medio de comunicación).

"El Concejo dice que con respecto a mí no hay ninguna causa abierta y que no han creado nunca un ranking. Y usted acaba de decir que yo...", disparó Rodolfo Carter.

La militante de RD decidió contestarle y disparó con todo "No, el municipio de La Florida, pero tranquilo, alcalde, ya me amenazó con ir a tribunales, me llamó canalla y mentirosa. Si me quiere llevar a tribunales, estoy a completa disposición".