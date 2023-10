La excandidata a consejera Constitucional Valeria Cárcamo y el diputado Johannes Kaiser tuvieron una tensa discusión en el programa “Sin Filtros” sobre la nueva propuesta de Constitución que entró en su recta final.



La mujer señaló que la carta fundamental no tenía futuro, mientras que Kaiser aseguró que “van a seguir volviendo a la carga contra cualquier constitución, porque no han respetado ninguna, en tanto no sea habilitante para lo que quieren hacer”.



Tensa discusión entre Valeria Cárcamo y Johannes Kaiser



Cárcamo, militante de Revolución Democrática se lanzó contra el parlamentario.

“Háganse cargo también. Tienen una constitución, a ver... pone en riesgo el aborto en tres causales, no habrá derecho a huelga, se reducen los impuestos a los más ricos eliminando las contribuciones. Ellos están ahí, escribiendo una constitución para Chile, pero esa constitución que están escribiendo tiene menos futuro que los republicanos en Chile”, dijo.



Para luego agregar que “¡pónganse de acuerdo! ¿Cómo me explican que el senador (Rojo Edwards) de su partido ahora diga que está en contra de la propia constitución que está escribiendo su partido?”.



Ante esto el miembro del Partido Republicano, partido que es mayoría en el proceso constituyente respondió. “El senador hace lo que quiere”.



“¡Ustedes, republicanos, critican al gobierno y ni siquiera pueden acreditar gobernabilidad!”, mencionó la militante de RD.



A lo que Kaiser reaccionó. “¡Ustedes están en el gobierno y no pueden gobernar! ¿De qué está hablando iñora?”.



“Los republicanos, como pasa en el Congreso y también en el Consejo, no tienen idea lo que están haciendo”, finalizó la mujer.