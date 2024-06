¡Sin filtro! Valeria Cárcamo se lanza con todo en contra de Paty Maldonado

En el programa de Youtube Las Monas, Valeria Cárcamo se refirió a Patricia Maldonado y las criticas que ha lanzado al espacio que comparte con la periodista Josefa Barraza. Además, en el "estudio" tenían de invitada a la diputada Emilia Schneider quien también se refirió a la ex rostro de TV y aseguró que la mujer tenía una "obsesión" con ella.

Cabe mencionar, que Paty Maldonado lanzó graves declaraciones sobre la parlamentaria de Convergencia Social luego de que esta mostrara su apoyo al proyecto de Ley de Aborto Libre que busca impulsar el Gobierno. “El que se paró, fue el saco h... del Schindler, Shandler, Shiandle... el que se operó. Ese individuo no quiere entender que tiene que ir al urólogo, no puede ir al ginecólogo. Nunca va a dejar de ser hombre” declaró Maldonado en su programa.

¿Qué le dijo Valeria Cárcamo a Paty Maldonado?

“Yo no me voy a referir a esa persona. Tiene una obsesión conmigo, pero yo no le voy a dar en el gusto” dijo Schneider. Sobre la misma Cárcamo utilizó el espacio para realizar sus descargos en contra de la comunicadora y recordó un criticado episodio que cometió la deslenguada mujer en contra de la honra de los detenidos desaparecidos de la Dictadura.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Paty Maldonado, eres uno de los personajes más odiados de Chile y sabemos perfectamente, y nunca vamos a olvidar, que tú agarraste huesos de pollo y se los tiraste a los familiares de detenidos desaparecidos” apuntó la activista política y ex candidata a constituyente, quien ha participado en varios debates políticos del programa Sin Filtros.

“Eso, habla y (la) ha dejado como uno de los personajes más odiados de este país, sin consciencia y sin empatía” disparó realizándole una pregunta al aire a Maldonado. “¿Por qué tanta obsesión con una? Gánese el show sola” cerró. El capítulo en cuestión ya tiene más de 2.000 visualizaciones y ha generado diversas repercusiones en redes sociales.

Te puede interesar: Paty Maldonado se percata de detalle en video de anciana desaparecida y apunta contra la familia: “La cámara lo mostró”