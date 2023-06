Valeria Cárcamo tuvo un feroz cruce con Mara Sedini en vivo

Yo se que descoloco a la derecha, pero me parece grave que una panelista de @Sinfiltros_tv llegue a los insultos.



Cuando no se tiene fundamento, se agrede o insulta, en esta ocasión me dice “ignorante de mierda” sin motivo alguno.



No se quien es, pero fue lamentable. pic.twitter.com/3tX2aHiBKI