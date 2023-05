Valdivia furioso tras el nuevo error de Falcón en Colo Colo

El uruguayo, con balón dominado en defensa, perdió la pelota ante la presión del delantero de Monagas, que se fue mano a mano contra Fernando de Paul, el golero lo tuvo que bajar para evitar el gol y recibió tarjeta roja.

“Esto es una falta de respeto para lo que se está jugando Colo Colo. Esto no es exceso de confianza, lo es hacia Quinteros, hacia los jugadores, hacia Fernando de Paul que arriesgó el pellejo y se fue fuera tras un error infantil”, dijo en su rol de comentarista de ESPN.

El Mago, evidentemente molesto, continuó reclamando: “Tienes que tirar la pelota al carajo, te están presionando dos jugadores, la tienes que sacar, reventar, no puedes hacer algo que no es lo que te caracteriza. ¡No eres Gonzalo Jara…, no eres Elías Figueroa!”

El exfutbolista no se quedó ahí: “No puedes porque tus características y condiciones no son de un jugador habilidoso, de un jugador con técnica... ¡eres uruguayo!”, completó su queja, visiblemente molesto”.