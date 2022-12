Sujeto le exigió a venezolano que se bajará del Metro tras mendigarle dinero con una niña

Una tensa situación se viralizó durante las últimas horas en redes sociales, luego que un usuario encaró a otro tipo que le estaba pidiendo dinero en un vagón de la Línea 6 del Metro de Santiago.

La situación se dio luego que un padre se acercara a pedirle dinero acompañado de su pequeña hija. Aparentemente, se trataría de un hombre de nacionalidad venezolana. “Se para uno en la esquina y están pidiendo plata, va uno en el Metro y están pidiendo plata”, lanzó el molesto usuario.

Debido a los gritos e insultos del pasajero, testigos del hecho decidieron grabar e intervenir. “¡Respeta a la niña!”, grito una mujer. “¡Me importa una hue...! ¡Me importa una hue...! ¡Toma tus hue... y te bajai en la otra estación conch...!”, insistió el joven, que discutía a escasos centímetros de distancia con el hombre que le pidió dinero.

“Mejor bájate tú si la tolerancia no te aguanta”, volvió a arremeter la persona que grababa. Pese a que una segunda mujer intentó calmar la situación y se interpuso entre ambos involucrados, el pasajero siguió con sus epítetos: “Siempre la misma hue... ustedes. Tú no me conoces, yo sé lo que estoy hablando, por lo mismo utilizan a los niños. El problema no es contigo, estoy alterado, lo asumo, porque este tipo me descoloca”.