"Uno siempre quiere medirse con los mejores": Bravo no está feliz con los rivales de los partidos amistosos

La Selección Chilena de Fútbol se enfrentará a Cuba, República Dominicana y Bolivia en compromisos amistosos. Los duelos fueron analizados por Claudio Bravo, quien no está conforme con el nivel de los adversarios.

"Uno siempre quiere medirse a los mejores. Uno quiere venir a jugar con Francia, con Alemania, venir a jugar acá con Portugal o con mismo España. Creo que esos son los partidos de clase A, que solemos llamar nosotros, donde te enfrentas prácticamente a los mejores”, señaló en conversación con Redgol.

"Creo que ahora más que preocuparnos del rival o no, es tratar de que la idea futbolística encaje, que la idea futbolística no se pierda y retomemos que cada uno sepa cómo debe jugar dentro de la selección, de que cada uno sepa qué es lo que significa jugar para nuestra selección, independientemente con quién juegue”, añadió el ex jugador de Colo Colo.

Finalmente, Claudio Bravo se refirió a la posibilidad de jugar los primeros encuentros de las Eliminatorias. “Lógicamente, lo ideal sería jugar siempre estos partidos, pero si no sea la posibilidad, desconozco los motivos de por qué no se accedió a jugar con selecciones de mayor nivel, no lo sé, pero fuera de eso, independientemente, lo que hay que aspirar ahora es que nuestra selección llegue lo mejor posible, lo mejor preparada, de que se sume más gente que nunca a lo importante que son las clasificatorias”, expresó.