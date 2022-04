Universidad de Chile ya tendría listo al entrenador que reemplazaría a Santiago Escobar

La Universidad de Chile nuevamente está acercándose a la zona del descenso directo de nuestro campeonato nacional.

El magro empate conseguido el pasado sábado ante Palestino en el Estadio Santa Laura solo confirmó el quiebre entre la hinchada y el entrenador Santiago Escobar, quien no logra levantar cabeza con el elenco laico.

A pesar de los rumores sobre su salida, el entrenador afirmó que "llegué al camarín, saludé a los jugadores y no me encontré con ningún dirigente. No he conversado con ningún dirigente hasta el momento".

Sin embargo, desde la dirigencia azul ya ven como inminente la salida del DT colombiano desde el elenco universitario. Por lo mismo, ya se tendría todo conversado con un técnico nacional para tratar de levantar a la "U" del fondo de la tabla de posiciones.

El nombre elegido es Esteban Valencia, quien el año pasado ya agarró el "fierro caliente" con magros resultados y vendría en busca de su revancha para evitar que el equipo de sus amores no se vaya a la B.

Tras el magro empate ante Palestino, el entrenador de los azules afirmó que “ya estoy pensando en Audax Italiano y la planificación. Entiendo las críticas y sé que las debo aceptar, pero no voy a abandonar el barco. Me ilusiono con seguir. Ha sido difícil lograr victorias. Con este grupo vamos a seguir insistiendo hasta el final ya que las contrataciones están cerradas. No he conversado con ningún dirigente en el camarín después del partido”.

Finalmente, señaló que “fue un partido más luchado, los primeros 20 minutos Palestino nos superó, pero lo equilibramos después. Destaco la actitud y entrega, nos falta ganar eso sí. La dirigencia no tiene nada que ver con los jugadores que alineamos. Los juveniles están jugando por decisiones técnicas. Hoy fueron creciendo con el avance de los minutos y valoro todo lo que aportaron al equipo. Ese será un análisis que haremos después de la Fecha 15. Ahora no podemos hacer nada, es el grupo que tenemos, y con ellos vamos a competir”.