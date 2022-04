Universidad de Chile intentará fichar a emblema de la Generación Dorada para no irse a la "B"

La Universidad de Chile desde hace varias temporadas que está buscando el descenso a la Primera B del fútbol nacional. Sus pésimas campañas lo han tenido al borde del precipicio por tener jugadores sin identidad y corazón.

Por lo mismo, desde el cuadro azul quieren darle una vuelta al asunto y arreglar de una vez por todas su plantel. Por lo mismo, ya habría iniciado los contactos con el lateral de selección chilena, Mauricio Isla, quien no es tenido en cuenta en Flamengo.

La noticia fue confirmada por el periodista deportivo Marcelo Díaz, quien indicó que “el principal objetivo, por el que quieren ir sí o sí en la U, es Mauricio Isla”.

En en el programa Pelota Parada de TNT Sports, Marcelo Díaz añadió luego que “la U le va a hacer una oferta para que regrese de Brasil. Le queda contrato hasta fines del 2022, pero no está jugando en Flamengo y él quiere venir a Chile. La Universidad de Chile lo ha ido cortejando de a poquito, le manda camisetas. El principal objetivo, por el que quieren ir sí o sí en la U, es Mauricio Isla”.

“No digo acercamientos concretos, pero a principios de año se le preguntó por su situación. A mitad de temporada la U va sí o sí por Mauricio Isla”, cerró.

Desde la banca técnica liderada por Santiago Escobar, se refirieron al tema en cuestión, argumentando que "no he escuchado que se haya mencionado el nombre de Mauricio Isla. Es un gran jugador. No soy de escuchar el tema de redes sociales. Es un muy buen jugador, esa es mi percepción, pero dentro del comité ejecutivo y el cuerpo técnico no se ha mencionado incorporar a un nuevo jugador".