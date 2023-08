"Una salvada tremenda": Camión hace maniobra para evitar fatal choque

Un peligroso accidente automovilístico se produjo la mañana del pasado jueves en Autopista del Sol, ruta 78, donde cuatro vehículos provocaron una colisión que pudo haber sido fatal y donde un el chofer de un camión realizó una temeraria maniobra.

El hecho fue grabado por Valeria Cisterna, quien compartió el impactante registro en su cuenta de Tiktok.

La mujer, que conversó sobre el impactante accidente en Las Últimas Noticias, iba hacia su trabajo en la comuna de Padre Hurtado cuando se produjo una colisión entre los vehículos donde un camión, que venía más atrás, giró su cabina para evitar un choque de mayor gravedad.

"Todos empezamos a frenar en seco", comenta Valeria, añadiendo que redujo la velocidad de su Chery Tiggo 2 y evitó chocar al auto que iba delante de ella.

El impactante giro del camión por la colisión

"Estaba esperando que me pegaran el golpe por atrás. Pensé que era lo más lógico, creí que la persona no iba a alcanzar a frenar y me iba a tocar el mal rato, pero en vez de eso vi a un camión que iba por la pista central desviando su cabina hacia mi pista, topando por el costado con el vehículo que iba detrás de mí", dijo Cisterna sobre lo ocurrido.

Además, menciona que "esto pudo terminar en un gran accidente fatal, pero fue una salvada tremenda. Después de procesar lo que pasó, porque estaba muy nerviosa, me di cuenta de que el camión al parecer frenó bruscamente para intentar no chocar en cadena; en eso se produjo el tijeretazo y chocó por el costado a un Mercedes-Benz de color blanco que iba al lado de él".

Por la rápida reacción de los conductores que se encontraron con esta colisión en plena Autopista del Sol, todos resultaron ilesos.

Mira aquí el registro