Una mujer con cáncer grabó la despedida con su pareja antes de morir

Una mujer grabó un emocionante video que conmovió a todas las redes sociales, la joven padece cáncer y registró la despedida con su pareja. La historia de amor se robó el corazón de todos.

La grabación fue realizada, hace unos meses, en especifico el pasado 24 de febrero, pero recientemente fue subido a la cuenta de TikTok de la joven llamada Anyel Moreno.

El video muestra a una mujer que se encuentra hospitalizada, luchando contra un violento cáncer, despidiéndose de su novio.

En el registro se puede apreciar a la joven recostada en la cama de un hospital y con mucha dificultad comienza a despedirse de su novio, a quien se le ve completamente equipado con indumentaria médica.

"Quiero decirle a Ray y que quede así en video. Ojalá no se llegue a borrar, ¿no?", comenzó diciendo la joven.

Te puede interesar: Influencer insultó a trabajadora de su casa por faltar un día

"Quiero decirte que te amo mucho y aunque no estemos casados ni con anillos, siempre te voy a amar en la eternidad", agregó con lágrimas en sus ojos, mientras su pareja sostiene fuertemente sus manos.

"Siempre voy a estar a tu lado, viéndote, cuidándote, hasta el día que mueras y nos toque reunirnos de nuevo. Así que no estés triste, esto es un hasta luego, siempre es un hasta luego", mencionó en el registro.

"Te amo mucho, Ray, te voy a extrañar muchísimo, muchísimo. Pensé que iba a ganar esto, pero no pude...pensé que lo iba a ganar, te lo juro. Siempre tuve fe, mi esperanza, todo de ganar esto. Perdón, me tocó, me tocó a mí otra vez", terminó diciendo la joven, en el video la pareja se ve muy afectada.

El registro y esta historia de amor incondicional conmovió a todos los internautas, donde muchos contaron haber llorado con el relato.

Según que lo que se conoce por los comentarios de la publicación, la joven Anyel lamentablemente habría fallecido a causa del cáncer.