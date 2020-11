¿Una foto de Jadue? La extraña defensa de Jaime Mañalich ante la Justicia

Durante la jornada del pasado viernes se realizó la tercera jornada en la que el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, declaró ante la justicia por presunta negligencia en la gestión de la pandemia de Covid-19 en nuestro país.

En la audiencia online del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, surgieron una serie de querellas en su contra, en la que se encontraba la acción judicial presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Y el ex secretario de Estado sostuvo que los confinamientos fueron "idénticos para todas las comunas del país", agregando que tomó las medidas correspondientes junto a los alcaldes.

En su declaración, la ex autoridad puso como ejemplo al propio alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ya que mostró una fotografía en donde aparece con el jefe comunal revisando un mapa de calor con la cantidad de casos en la comuna de Recoleta.

"Independiente de la imagen que se ha pretendido instalar en la ciudadanía de que no había diálogo, que no había una co-construcción de respuesta a la pandemia, esta imagen, y puedo mostrar muchas con otras autoridades locales, revela lo que en realidad ocurría", lanzó el ex titular del Minsal.

"Nosotros teníamos datos epidemiológicos, estadísticos, pero quien mejor conoce la comuna, y las medidas que hay que tomar, donde instalar un cordón sanitario, donde instalar esto o qué hacer con la Vega Central, son los propios alcaldes", sostuvo el ex ministro, quien ahora deberá presentarse ante el Ministerio Público.