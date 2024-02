La anterior vocera de Gobierno del ex presidente Sebastián Piñera y hasta el último día una estrecha colaboradora del fallecido empresario, Karla Rubilar, realizó una impactante revelación durante la jornada del pasado martes. La ex ministra confidenció el plan que estaba trabajando el exmandatario antes del fatal accidente que le quitó la vida.

Tras enterarse de la inesperada y trágica muerte del exjefe de Estado, Rubilar (ex RN) estuvo en conversación con CNN Chile. Aseguró que Piñera era “un hombre que no descansaba pensando en cómo ayudar a Chile”. Y no solo eso, sino que hasta el día de su fallecimiento estaba de cabeza elaborando un plan.

El último plan de Sebastián Piñera

“Hasta el día de hoy estaba preocupado de cómo contribuir al gobierno del presidente Boric en la tremenda tragedia que estábamos viviendo, los incendios de la Quinta Región y otras”, aseguró la exministra. En ese marco, reveló que sólo un día antes de la tragedia reunió a sus cercanos. Todo con el fin de ver la forma de hacer llegar a La Moneda la disposición de su equipo para aportar en la emergencia.

“Ayer (lunes) el presidente (Sebastián Piñera) nos mandó llamar a través de un Zoom, porque obviamente él estaba en Lago Ranco. Nos había pedido días anteriores, pero ayer ya concretó una reunión para que pusiéramos a disposición un documento material. Toda nuestra experiencia, la del primer gobierno en el terremoto, la del segundo en varios incendios forestales complejos. Para ayudar al gobierno del presidente Boric en esta tarea”, relató Rubilar.

Indicó que, según ella tenía entendido con anterioridad, Piñera ya “había hablado con el presidente Boric”. Expresó que “solo quiero que lo recuerden así, porque así era, o sea, hasta ayer, ya no siendo presidente, sino como expresidente, él seguía preocupado de cómo ayudar, de cómo estar al servicio de su país”.