Revelan los detalles del ultimátum de Azul Azul a Diego López en la banca de la U

El director técnico fue advertido y le pusieron una fecha clave para saber si continúa al mando del elenco universitario.

Diego López tiene los días contados en la U.

La Universidad de Chile parece que este año no se salva del descenso a la Primera B del fútbol nacional. Tras la derrota ante la UC, el entrenador Diego López tiene los días contados al mando de los azules, ya que tiene al club con solo 22 puntos y en la 14ta posición del Torneo.

Las críticas luego del Clásico Universitario apuntaron a varios jugadores, pero también al DT, quien promedia un 21% de rendimiento desde su llegada al CDA. Por lo mismo, el futuro del entrenador en la U no es seguro y según informa AS la dirigencia azul no estaría conforme con lo mostrado por el uruguayo en cancha, por lo que ya tendrían fecha definida para saber si continuará o no en el banquillo del 'Romántico Viajero'.

Según el medio nacional será el duelo contra Coquimbo Unido, el próximo 7 de septiembre el que definirá la continuidad o la salida de López de la U. De vencer al cuadro 'Pirata' el DT podría seguir a cargo de Universidad de Chile, pero una derrota ante uno de los rivales directos por no descender podría sentenciar el paso del charrúa por el país.