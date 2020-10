"Por siempre": Revelan la última publicación de Patricio Frez en sus redes sociales

La emblemática voz del "Buenos Días a Todos" había publicado horas antes una postal junto a su hija Javiera.

Un triste cierre de jornada se produjo durante la tarde del lunes, luego que se confirmó el fallecimiento del ex locutor del "Buenos Días a Todos", Patricio Frez, tras combatir por más de un año contra un cáncer al hígado.

La noticia de su deceso fue confirmada por Radio Portales, donde trabajó últimamente, y rápidamente generó una ola de reacciones de sus ex compañeros y amigos que dejó en la televisión.

Y en ese contexto, varios fueron rápidamente a mirar las redes sociales del locutor radial, quien sólo horas antes había realizado una emotiva publicación en Instagram.

“Por siempre”, escribió junto a una postal donde aparece junto a su hija Javiera.

Por lo mismo, una vez se dio a conocer la noticia de su deceso, la fotografía recibió varios comentarios de los usuarios de la red social.

"Vuela alto gran Patricio el cielo se formando el mejor matinal y faltaba esa voz en off que conquistó a miles de personas y será la voz en off celestial abrazo a la familia y gracias por darnos tanta alegría profesionalismo carismático sobre todo humanidad un abrazo", «Patito, ayer vi tu Instagram, no pensé que sería tan pronto tu partida. Q. D. E. P ", "Siempre en mi corazón mi Pelao, mi amigo, mi familia", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación

