Muchos hinchas albos pedían la llegada del delantero del Campanil.

La temporada de fichajes está al máximo en nuestro país, los albos buscan un 9 tras el fracaso de Nicolás Blandi.

Waterman asomaba como una carta en el ataque del cuadro popular, sin embargo, según información de ADN Deportes, el goleador centroamericano no llegará a los pastos de Macul.

Esto porque el directorio del campanil rechazó la oferta que los albos realizaron por el delantero mediante su representante, cerrando la puerta a un posible traspaso.

De esta forma, Waterman seguirá en la escuadra penquista, donde buscará el tan ansiado ascenso a la Primera División.

Por su parte, Colo-Colo deberá seguir buscando un delantero para el Campeonato Nacional ante la negativa de Cecilio Waterman.

💣💣Cecilio Waterman NO jugará en #ColoColo. Luego de rechazar la oferta hecha por el Cacique, desde el directorio de Universidad de Concepción me confirman que no seguirán negociando y se quedará para intentar ascender. pic.twitter.com/KJ1cv9XFPc