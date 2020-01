Turista que rayó el Parque Torres del Paine le dejó un mensaje a todos los chilenos

View this post on Instagram

Voy a hablar con Conaf esta mañana para disculparme. También me disculpo oficialmente con todo Chile por el horrendo gesto hecho en el parque, no hace falta decir que no se hizo con malas intenciones, sino como STUPIDO, REALMENTE ESTÚPIDO dibujo votivo en la montaña. Te pido disculpas sinceramente. Se hizo en una piedra sobre una morena, no es visible y se hizo con pintura lavable, el dibujo ya no está allí; pero esto no justifica la estúpida acción y para esto es muy importante que me disculpe con todos. Cambié y puse el perfil privado de Instagram porque muchas personas comenzaron a escribirles a mis amigos, mi pareja y mi familia ... Encontraron contactos y comenzaron a escribir cosas malas a personas que no tenían nada que ver con eso. Mi novio no estaba conmigo porque estaba en las montañas escalando con otro niño, con los permisos necesarios. Le pido amablemente que no hable mal de estas personas porque no estaban conmigo cuando hice algo tan estúpido. También me han llegado muchos mensajes, alguien denigró correctamente el gesto y repito que lo entiendo y lamento muchísimo mi gesto estúpido y sin sentido. Pero también recibí muchos mensajes de odio con incitación al suicidio o comentarios personales que no tienen nada que ver con la pintura. Les pido que respeten y respeten la naturaleza por igual para las personas. Las redes sociales a menudo tergiversan y magnifican la realidad, es más fácil escribir cosas malas detrás de un teclado, pero tengo la oportunidad de hablar en persona con las autoridades competentes. No soy un monstruo cuando fui pintado, mientras esperaba a los muchachos de la expedición, recogí mucha basura alrededor de la piedra pintada. Simplemente no pensé en lo mala que era una idea por igual y qué tan basura hacer este diseño en la piedra, así que realmente desde el corazón, me disculpo con todos y tomo las consecuencias. Le pido amablemente que no le guste esta publicación porque esta no es mi intención, solo quiero disculparme.