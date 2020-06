Tulio Traviño la rompe como hacker y se "une" a Anonymous

Luego de la reaparición del grupo Anonymous para destapar algunos secretos del mundo, el humor no ha parado en relación a las fuertes declaraciones emitidas sobre todo con la red de tráfico de menores de Jeffrey Epstein.

Donde afirman que famosos como Mick Jagger, Donald Trump, Naomi Capmbell e incluso una chilena, la modelo Carolina Parsons, estarían ligados a una red de prostitución de menores.

Tras estas declaraciones y lo viral que ha resultado la reaparición del grupo, el conductor de 31 Minutos, Tulio Triviño, no dudó en sumarse y parodiar a la red de hackers en sus redes sociales, con sus propias revelaciones.

Revelaciones que hicieron reir a todo Twitter y que ha generado una serie de RT.

"Soy Homonymous, no no no Sinonymous… Estoy en todas partes !Juanín! Mi computador. Ra pi do", escribió para acompañarlo con un montaje de la figura conocida por el grupo.

Soy Homonymous, no no no Sinonymous... Estoy en todas partes



!Juanín! Mi computador. Ra pi do pic.twitter.com/herrW9ghmA — Tulio Triviño (@TuIioTrivino) May 31, 2020

"Chespirito es El Chavo del 8” y “Ñoño y el Señor Barriga son la misma persona”.

Lo siento amigo @varedg alguien tenia de decir algunas verdades pic.twitter.com/pqNervyXeX — Tulio Triviño (@TuIioTrivino) June 1, 2020