Tuiteros y Chile Vamos exigieron la salida del nefasto Cristián Larroulet del Gobierno

La derrota del Gobierno en el Tribunal Constitucional generó mucho ruido en las redes sociales y en el mundo de la política, donde diversas figuras oficialistas apuntaron sus dardos contra Cristián Larroulet, jefe del equipo de asesores del Presidente, como principal responsable de la infructuosa acción del Gobierno por el tercer retiro de fondos de pensiones.

Larroulet es economista y fundador del Instituto Libertad y Desarrollo; de la Universidad del Desarrollo; ministro de la Secretaría General de la Presidencia en el primer Gobierno de Sebastián Piñera; y “chicago boy” —un grupo de economistas chilenos, en su mayoría educados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, bajo ideas neoliberales de Milton Friedman y Arnold Harberger—.

El primer en exigir su renuncia fue el precandidato presidencial, Mario Desbordes (RN), luego de que el Tribunal Constitucional no acogiera a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra el tercer retiro impulsado por el Parlamento.

Desbordes señaló que éste “debería renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer y el Presidente lo mantiene. Quien toma la decisión final es el Presidente, no es Larroulet, no hay que confundirse”, señaló en declaraciones recogidas por T13.

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, indicó que “lo que no cabe duda es que el jefe de asesores, Cristián Larroulet, debe renunciar de forma inmediata porque hoy se ha confirmado que ha sido un factor muy negativo aconsejando y orientando al Presidente en lo que dice relación con decisiones tan importantes como es retrasar la entrega de este tercer retiro a las personas que hoy lo están pidiendo a gritos”.

En tanto, el diputado Jorge Durán (RN) aseguró que “el tema del señor Larroulet es una realidad latente. Todos sabemos que efectivamente el presidente Sebastián Piñera, a quien yo respeto mucho, es el que toma la decisión final, pero todos sabemos que muchas autoridades, muchos puestos de jefatura a veces han tenido, o hemos tenido malos asesores, que nos dejamos llevar y que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde”, declaró en el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Sin embargo, las redes sociales también expresaron su opinión y exigieron la salida inmediata del principal responsable del nefasto segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Revisa los comentarios acá:

Enserio hay gente q dice que #Larroulet fue lo mejor q le paso a la política chilena ?? En q pais viven ???#ContigoCHV pic.twitter.com/O2YqS0Kxkh — 𝕃𝕒 ℂ𝕠𝕟𝕤𝕖𝕟𝕥𝕚𝕕𝕒 ℙ𝕒𝕥𝕚𝕡𝕖𝕝𝕒 (@LaCon_Sentida) April 28, 2021

La gente no eligió a #Larroulet , eligió a #Piñera , cómo puede ser que un asesor tenga más poder que el presidente, fuera ambos ya!! Este gobierno no da para más!!! Con un 9% de aprobación esto no resiste.#ElTercerRetiroVaMV — Bongemo Daro (@BongemoDaro) April 28, 2021

Así con no más con la mafia que existe en la derecha moralista.#JorgeDurán (Dip.RN) denuncia en #ContigoCHV persecución y despido de sus cercanos sin ninguna otra razón q no sea,las críticas q hizo a #Larroulet.Asqueroso x decir algo. — Iris Mazurett (@Ilieol) April 28, 2021

Comenzó la cacería, están desvinculando a los cercanos del diputado Duran, por las críticas que este último hizo a #Larroulet #ElTercerRetiroVaMV el papa de Shalper además metido en la pelea en barro. Admito que estoy disfrutando la caga que esta quedando por indolentes 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/VXEIFYn3zx — Gonzalo. (@gonzalo_santeli) April 28, 2021

Primera vez que veo a un político que se moja el potito diciendo nombres de los que trancan la pelota #Larroulet #ElTercerRetiroVaMV — Milton Hernández (@MiltonHR) April 28, 2021

Piñera aún mantiene a #Larroulet en su cargo, a Cristian Barra ganando más de 5 millones al mes, a Katherine Martorell que no previene ni el robo de un celular. Piñera NO tiene interés en escuchar, solo en mantener una cofradía de tontos útiles. @Girealaderecha @carreragonzalo pic.twitter.com/i1xeLTU6g0 — Real Francisco (@realFranciscoDM) April 28, 2021

Hay una novela llamada el Satiricón de Petronio, en una de sus líneas decía “QUALIS DOMINUS, TALIS ET SERVUS” que significa de tal jefe, tal esclavo. #Larroulet es el verdadero Jefe de este desastroso gobierno y bueno, el esclavo fue elegido por la masa. — Gustavo (G-Punk) (@gariac73) April 28, 2021

#Larroulet dijo que si en Chile había educación universitaria gratuita el país se haría pobre



SU HIJO ESTUDIÓ GRATIS CON BECA ESTATAL



Éste es el verdadero presidente de Chile



Piñera es un presidente encargado pic.twitter.com/Pfr3KcFKez — Josefina Perez (@JosefinaP3R3z) April 28, 2021

Graves acusaciones del diputado Durán, acusa a #Larroulet de despedir a cercanos, por el apoyo que brindó al 3er retiro. La mafia pura en la moneda, el padrino que tiene en las cuerdas al gobierno de #pinerajuegaconlaciudadania #ContigoCHV #TercerRetiroYaMV — ManuShelby (@ReboManu) April 28, 2021