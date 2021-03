Tuiteros "vapulearon" a Carabineros tras cobarde ataque a transeúntes en Bajos de Mena

Carabineros:

En Vitacura reparten dulces / En bajos de Mena gasean.



¿Hay margen de mejora en una institución corrupta, clasista, donde gran parte de los funcionarios son primitivos, tienen bajo coeficiente intelectual, no tienen ética, no saben hablar y no entienden lo que leen? pic.twitter.com/SpKmadS5Cu