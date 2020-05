Tuiteros se emocionaron con estremecedor relato de la jefa del Hospital El Carmen

La doctora contó a Canal 13 que el recinto asistencial ya no cuenta con camas críticas para atender a pacientes con Covid-19.

Una conmovedora y angustiaste historia se vivió durante esta jornada en el Hospital El Carmen de Maipú, luego que la directora del recinto asistencial, Carmen Vega, informará a Canal 13 que el centro de salud ya agotó el stock de camas críticas para recibir a los contagiados con Covid-19 en la comuna de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió mientras se realizaba un despacho en directo en el recinto asistencial. Fue ahí cuando la doctora declaró que: "Uno es humano ante todo y son tiempos súper difíciles".

"He ido a la urgencia a ofrecer ayuda. Y claro en este tema uno tiene que seleccionar ciertas cosas; que ventilador mejor le doy a este paciente. En fin estas son cosa que uno tiene que pasar. Es muy fuerte, no se lo doy a nadie", detalló.

Además, explicó que el país ya está llegando a sus niveles más críticos por los contagios y casos de Covid-19.

"Estamos llegando a los momentos que hay que hacer estas decisiones fuertes y tratar de ayudar en todo lo que más puedo. Yo he dejado mi vida atrás, mi familia , a mis hijos pero estoy tratando de contribuir en la mejor forma que puedo", agregó.

Al ser consultada por el tiempo que falta para empezar a elegir pacientes prioritarios para ocupar una cama de emergencia, la profesional respondió que: "Si usted me pregunta ahora Iván esto, yo le puedo decir que estoy en este momento, estoy eligiendo que cama se me va a desocupar y elegir a la personas precisa que sea la más indicada. Soy creyente, que Dios me iluminé en esto no más", cerró.

Tremendo el relato de la Dra. Carmen Vega, jefa del Hospital El Carmen de Maipú en @t13. En este recinto ya se encuentran enfrentando el dilema de la última cama disponible.



Por favor, cuídense. pic.twitter.com/oHwcbtDX4c — Ignacio B. #QuédateEnCasa (@ignxcio) May 25, 2020

Redes sociales se emocionaron

Ante el hecho las redes sociales "estallaron" en emoción e hicieron un llamado a tener más conciencia y autocuidado para evitar más colapsos en el sistema de salud.

Uff que fuerte esto...



Preguntan a la Doctora Claudia Vega -Jefa Intensivista del Hospital El Carmen de Maipú y Vocera de SOCHIMI-, a cuánto tiempo están del dilema de la última cama, de elegir entre 2 pacientes.

Con voz quebrada responde: "Estoy en este momento, eligiendo." 💔 pic.twitter.com/1KK741hhrn — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) May 25, 2020

Terrible el testimonio de la Dra Claudia Vega, jefa intensivista del Hospital El Carmen, en Canal 13. Ya están viviendo el dilema de la última cama. "Solo le pido a Dios que me ilumine para tomar la mejor decisión". 🙁 — Sebastián Esnaola S. 🏘 #QuedateEnCasa (@sesnaola) May 25, 2020

“Es muy fuerte. No se lo doy a nadie (...) Y tratar de ayudar con todo lo que más puedo. He dejado a mi familia atrás, mis hijos (...) Estoy eligiendo qué cama se me va a desocupar y elegir a la persona precisa, que Dios me ilumine”, dra. Carmen Vega, jefa del Hospital El Carmen pic.twitter.com/TkmZu49oNu — Carla Pía (@CarlaPia_Ruiz) May 25, 2020

Desgarrador testimonio de Dra. Vega del Hospital El Carmen. Colegas: por favor, en estos tristes momentos por la pandemia de #Covid2019Chile dejen SIEMPRE y con el máx detalle registro en la Ficha clínica de cada una de sus difíciles decisiones. Fuerza 💪🏻pic.twitter.com/DYSASWk1BQ — Leonardo González W. (@LeoGonzalezW) May 25, 2020