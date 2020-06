Tuiteros se burlaron de Karla Rubilar por su parecido con personaje de Mortal Kombat

Los usuarios de redes sociales viralizaron imágenes del “cosplay” de la vocera de Gobierno.

Una intensa jornada vivió el Gobierno de Chile, tras un fin de semana lleno de cuestionamientos por la labor que están realizando para tratar la pandemia del Covid-19.

Y la semana no pudo empezar peor, luego que Karla Rubilar salió a brindar una conferencia de prensa, vistiendo un look que no pasó inadvertido. Y es que las redes sociales la convirtieron en tendencia por parecerse al popular personaje de Mortal Kombat: Scorpion.

El ninja de color amarillo, que ha sido uno de los personajes más reconocidos de la famosa franquicia de videojuegos, fue lo primero que se le vino a la mente a muchos al notar a la vocera cubriéndose la boca con una mascarilla del mismo color, que combinaba con su blusa y un abrigo negro.

Los usuarios de redes sociales no lo dejaron pasar, y obviamente se viralizaron imágenes del “cosplay”, como le denominaron al look que usó la vocera.

Karla Rubilar y Scorpion fueron trending topic durante gran parte de la jornada de este lunes.

Revisa algunos de los mejores comentarios que generó la nueva conferencia de la ministra.

Scorpion contratado por el gobierno para pelear contra el Covid-19 #ApagaEl13 #FelizLunes Karla Rubilar pic.twitter.com/YFFVb4lNap — Profesor Anzai (@ProfesorAnzai) June 8, 2020

Karla Rubilar es Scorpion, pero ustedes no están preparado para esto... pic.twitter.com/cQmEzwsQvu — 𝔸:𝕩𝕖𝕝 ⚡️ϟ (@acazol) June 8, 2020

Karla Rubilar en MK Covid Edition... pic.twitter.com/vnf0uH78zS — Francisco Velásquez (@Fjvel) June 8, 2020