Tuiteros se burlaron de ex ministro que no pudo regalar acciones a su hija en Navidad

Algunas personas parecen vivir en un mundo paralelo. Así lo dejó demostrado el ex ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Errázuriz, quien decidió envira una carta al diario El Mercurio, para quejarse públicamente sobre la imposibilidad de regalar acciones a su hija en esta Navidad.

“Me pareció que una manera de mostrar optimismo y confianza en el futuro podía ser regalar acciones a mi hija (26 años). Cómo sería mi sorpresa cuando la corredora de bolsa me dice que no puedo comprarle acciones porque su perfil de inversionista era “conservador”, pese a que ella sólo tiene acciones en la misma institución financiera. Nuevas reglas de la Comisión Nacional de Valores, me explica”, detalló Errázuriz en la sección Cartas al Director de este viernes 25 de diciembre.

“Si hubiese querido comprarle una botella de pisco habría sido fácil, pero el mismo monto en acciones… ¿Quién puede querer hacerle ese daño a su hija? ¿Quién puede querer tener acciones hoy?”, se quejó amargamente el actual presidente de EFE y actual consejero de Evopoli.

La carta no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, quienes, de diferentes formas, reaccionaron ante la ‘dramática’ situación del político y empresario, haciendo hincapié entre la disparidad de realidades económicas que existe en nuestro país.





Hasta que lee al Presidente de EFE, Pedro Pablo Errázuriz llorando en el diario por no poder regalar acciones a su hija (26) por las reglas de la CNV, y Juan Sutil oponiéndose a que se aumenten días de vacaciones a trabajadores/as. pic.twitter.com/NqYqt5ZNuU — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) December 25, 2020

Estoy organizando un bingo a nombre de Pedro Pablo Errázuriz para que pueda comprarle acciones a su hija de 26 años. Consultas por interno. — Ricardo (@despotricardo) December 25, 2020

La pobreza es una alpargata al lado de la opresión estatal que sufre Pedro Pablo Errázuriz. pic.twitter.com/3cWJ1ZZOQq — Chistob0t (@MiserableProfe) December 25, 2020

Tengo la esperanza de que este sea el mood de la hija de Pedro Pablo Errázuriz en este momento con la pataleta de su papá pic.twitter.com/odt6lFqc2W — PLNMYR (@poplechuguita) December 25, 2020

Que alguien explique ¿Cómo Pedro Pablo Errázuriz puede ser presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y a la vez director de la concesionaria del aeropuerto, privados que tienen otros intereses y litigios con el Estado? pic.twitter.com/Ch8EUO5aGx — JP. Sallaberry (@jotapez) December 25, 2020

Ni Dickens hubiese imaginado un cuento de navidad tan crudo como el Pedro Pablo Errázuriz pic.twitter.com/UETA4XEUVT — Gimmick (@encriptedword) December 25, 2020

Así que el presidente del @GrupoEFE, @Pedro_Errazuriz, socio, director, gerente, administrador de varias empresas de "tecnología" y transporte, sin contar qué es socio de la Ministra y del Subse de Transporte, llora en El Mercurio porque su hijo no pudo comprar acciones?

WTF!! — Frontman (@ElExDjMigue) December 25, 2020