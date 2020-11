Tuiteros se burlaron de Alberto Plaza tras asegurar que Maradona era un fanático de sus canciones

En 2001 guitarrearon juntos hasta la madrugada en Cali y meses después Plaza fue invitado a su despedida en La Bombonera.

La muerte de Diego Armando Maradona marcó a todo el mundo del fútbol y los espectáculos. Sin embargo, poco se sabía que en Chile la muerte del "pelusa" le iba a afectar tanto a alguien.

Se trata del polémico cantante nacional Alberto Plaza, quien recordó su gran amistad que tuvo con el "10" trasandino. Según el cantautor chileno, en 2011 recibió una llamada del ex campeón del mundo tras terminar dos shows en Cali, Colombia.

“Al final, me terminó invitando a una casa que tenía allá y estuvimos cantando hasta altas horas de la madrugada”, relató el cantautor, quien afirmó que Diego llegó a la música del chileno por azar, mientras se rehabilitaba en Cuba.

“Cuando estaba en rehabilitación escuchó mi canción Amigo en la radio. Así que me agradeció, porque esa canción fue la que lo empujó a salir adelante mientras hacía el tratamiento en Cuba”, explicó el músico sobre la composición que terminó convirtiéndose en un himno personal de superación para el campeón de México 86.

Pero la admiración del “Pelusa” por el chileno no se agotaba ahí. “Se sabía todas las canciones, se sacaba el sombrero, me besaba las manos”, recuerda este último, quien aún conserva una foto que inmortaliza esa noche en Colombia, abrazado junto al mayor ídolo del fútbol, quien aquel día lucía un extraño look con faja en su abdomen y lentes de contacto de colores.

QEPD. Adiós a uno de los más grandes jugadores de la historia. Tuve el privilegio de recibir su invitación a cantar en su despedida. Nunca olvidaré la emoción con que cantaba mis canciones abrazando a sus hijas. pic.twitter.com/ekY4hhsgOY — Alberto Plaza (@albertoplaza) November 25, 2020

Burlas en redes sociales

La noticia de la amistad entre Alberto Plaza y Diego Armando Maradona no pasó inadvertida para los tuiteros , quienes se burlaron del cantante afirmando que el "10" estaba muy mal para ser fanático del artista nacional.

Maradona amigo de Fidel Castro y le encantaba las canciones de Alberto Plaza ( derechista) que inconsecuencia de la vida 🤣🤣🤣 — Ingrid Herrera (@ingridherrevelo) November 26, 2020

@albertoplaza siooooooooooo. Maradona tenía un tatuaje en su pierna izquierda que decía Alberto Plaza......payaso kliao — JC (@pipo_beto) November 26, 2020

Jajajjaa a Maradona no le agradaban los fachos, difícil que se sepa una canción de @albertoplaza

Falta el meme ahora de Kenita Larraín diciendo que se lo cogió jajajja

BÁJATE DE LA NUBE PLAZA, NI TU NOMBRE SE SABÍA MARADONA — Consu Bur. (@mambablanca) November 26, 2020

Dicen que hay que separar al a la obra del artista. Entre todo lo que han dicho de Maradona, hay varias acusaciones graves: pedofilia, violencia de género, no reconocer a sus hijxs, etc. y ahora, que escuchaba a Alberto Plaza.

Era una mierda de persona y un gran futbolista, o no? — Quiero Ser Otra (@chika_camila) November 26, 2020