Tuiteros se burlan de actriz chilena que está atrapada en Cuba

Carolina Cox, una de los 290 compatriotas que están atrapados en la isla, cuenta que fue trasladada a un hotel, tal como determinó el gobierno cubano que debía ocurrir con los turistas.

Carolina Cox es chilena, tiene 32 años y es actriz de profesión. Viajó a Cuba para estudiar en la Escuela de Cine y Televisión, pero, justo cuando iba a volver al país, Panamá cerró sus fronteras a raíz de la pandemia por coronavirus. Ahora está atrapada en La Habana junto a más de 50 chilenos.

“Fui a Copa Airlines y no tenían vuelo para ninguno de nosotros, por lo menos hasta el 21 de abril”, aseguró.

Eso mismo hicieron otros 60 chilenos el lunes 23 de marzo. “No nos dijeron nada, según ellos salió un vuelo, pero la mayoría de nosotros no nos enteramos. No sé cuántos chilenos fueron ahí, no sé que vuelo era. Algunos fueron al aeropuerto y quedaron tirados”, comentó.

Los medios de comunicación cubanos informaron que el gobierno de Miguel Díaz-Canel había determinado que todos los extranjeros tenían que ir obligatoriamente a hoteles. “Fue super terrible, yo soy estudiante, hay gente de tercera edad, familias. No hay dinero, tuvimos que pedir pañales porque ya no hay nada”, dijo Carolina.

"Luego de eso, el consulado de Chile mandó a los compatriotas a un hotel que, según dicen, era el “más barato que podían encontrar”. En ese lugar les cobran $30 CUC diariamente (unos $25 mil) con una comida incluida. Sin embargo, como no tienen dinero suficiente, las personas -también Carolina- optaron por distribuir los alimentos durante el día o “comprar una comida y repartirla a medias”.

