Tuiteros reventaron a jueza que otorgó la libertad al asesino de Ámbar Cornejo

Los cibernautas tildaron a la magistrada como una de las principales responsables tras el asesinato de la joven de Villa Alemana.

Tras revelarse el hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo y conocerse que la pareja de la madre fue el asesino, saltó el nombre de Silvana Donoso, la jueza que lo dejó en libertad.

El principal y único sospechoso, Hugo Bustamante, estaba cumpliendo condena por el crimen que cometió en el año 2005 y por el cual fue bautizado como el “Psicópata del Tambor”, donde mató a su pareja y al hijo de ella, de nueve años de edad, y dejó sus cuerpos en un tambor de 200 litros cubiertos con cal y yeso, hecho que salió en el programa Mea Culpa.

El padrastro de Ámbar debía cumplir una pena de cárcel de 27 años. Sin embargo, la jueza Silvana Donoso le otorgó la libertad a través de un indulto en el año 2016, pese al macabro crimen cometido y al informe de Gendarmería que casi suplicaba no darle ese beneficio.

“Esto no es un beneficio, sino que un derecho que expresa la ley”, dijo en aquel entonces al ser consultada por este inexplicable hecho.

Además, en ese entonces fue desafiante con el Congreso al decir que “si me sintiera presionada no debería ser juez y no tengo ninguna intención de retirarme”.

La decisión y dichos de la magistrada han causado una profunda rabia en redes sociales, acusando a la jueza como una de las responsables por la muerte de la joven en Villa Alemana.

