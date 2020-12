Tuiteros reaccionaron tras el anuncio del retorno a la Fase 2 en la Región Metropolitana

Este jueves 10 de diciembre toda la Región Metropolitana regresará a la fase dos de transición en el plan Paso a Paso, con lo que volverán las cuarentenas de fin de semana además de otras medidas respectivas.

Las comunas en transición tienen libertad de desplazamiento de lunes a viernes, sin embargo, los fines de semana quedan bajo cuarentena para lo cual sólo hay un permiso colectivo semanal.

Tras un cambio en la normativa, ahora en fase dos podrán mantener abierto los restaurantes y cafés que tengan terrazas y asegurando una distancia de dos metros de distancia como mínimo. Allí se podrá mantener una estadía máxima de dos horas. Eso sí, se prohíbe el funcionamiento los fines de semana.

Dentro de las otras medidas, el comercio no esencial no podrá abrir en los fines de semana y festivos, también se prohibirá el traslado a residencias no habituales y a otras regiones.

En esa misma línea, no podrán funcionar los gimnasios y la realización de actividades deportivas en lugares cerrados o que se requiera salir de la casa los sábado, domingo y festivos.

También se prohíbe la realización y participación de eventos, reuniones sociales y recreativas, oficios, ritos, seminarios y ceremonias con más personas de las permitidas y cualquier evento durante todo el día durante fines de semana y festivos.

Los colegios podrán mantenerse abiertos debido a que se retrocede en el plan y no es un avance desde la cuarentena.

Tuiteros molestos

En redes sociales la frase "Fase 2" se posicionó rápidamente en el tema más comentado de la jornada, donde la gran mayoría rechazó la medida del Gobierno de Chile.

Revisa sus argumentos acá:

Spoiler: La Fase 2 no sirve para nada. Solo produce que la gente se aglomere de lunes a viernes y se depriman el finde.



En el sur llevamos meses en fase 2 y estamos pal hoyo 👍 Concepción tiene más casos activos que la comuna de Santiago y con la mitad de su población 😍👌 — Cecilia Ananías Soto (@AnaniasCeci) December 7, 2020

Fase 2 pero la frontera abierta??



Yapo. En serio. — Mr. Farenheit.. 🏳️‍🌈 (@mr_farenhein) December 7, 2020

¿Con fase 2 se suspende el eclipse? pic.twitter.com/jo9Ncah2je — Pato (@PatoGamblin) December 7, 2020

Se acuerdan cuando ganó el apruebo? díganme si ven distanciamiento social acá? se acuerdan de la "conmemoración" del 18 de octubre? ven distanciamiento social? ahhhh háganse los tontos ahora de por que nos metieron a fase 2 en la Región Metropolitana. ASUMAN SU CULPA WEON. pic.twitter.com/q3I5ovGVYS — CIUDADANO FELIPE (@fel92m) December 7, 2020

CENTRALISMO: Restoranes de regiones distintas a la RM han estado pidiendo hace meses poder funcionar en terrazas en fase 2. No fueron escuchados. Ahora estará permitido porque desde el Gobierno no quieren frenar el comercio gastronómico en la Región Metropolitana. — Renato Garin #ConvenciónConstitucional (@GarinDiputado) December 7, 2020

Los servidores de Comisaría Virtual al leer que la región Metropolitana vuelve a Fase 2 pic.twitter.com/nztMyYMSMO — Edo / えど (@edowoo) December 7, 2020

Qué desastre comunicacional lo del Minsal. Anuncian regreso de toda la RM a Fase 2 (que autoriza a contagiarse trabajando en la semana, pero con cuarentena el finde semana, pues el virus es comprensivo), pero todo lo demás sigue abierto.



Mientras el presidente sigue en Cachagua. — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) December 7, 2020

Oye entonces la fase dos de ahora no se parecerá a la fase 2 de antes? Se viene un nuevo DocumentoPasoAPasoVersionFinalAhoaSiQueSiVersionDefinitivaHastaNuevoCambio.docx — El Censelio (@Censelio) December 7, 2020

Pucha, volvimos a Fase 2 y no alcancé a comprar los regalos de navidad. pic.twitter.com/2leb1px7YS — Fabián (@General_Laton) December 7, 2020

A 9 meses de la pandemia en Chile: El viernes hubo Mesa Social Covid-19 y NO se habló de este paso a fase 2 en toda la RM. Tampoco se habló con alcaldes ni alcaldesas. Lo anuncian en un interferiado y sin un plan de ayuda a Pymes por ejemplo. Y todo justo tras condoro del presi🤦🏻‍♂️ — Manu Palominos Malbrán (@manupalominos) December 7, 2020

Coincidencias: el presidente Piñera no usa mascarilla en espacios públicos y ahora toda la Región Metropolitana (RM) pasa a fase 2. — Renato Garin #ConvenciónConstitucional (@GarinDiputado) December 7, 2020

Déjenme apostar que van a imponer Fase 2 pero van a hacer alguna modificación al plan Paso a Paso para que la gente pueda igual achoclonarse en los malls pa comprar regalos de Navidad. — Bimbi (@b1mbo) December 7, 2020

Salió sin mascarilla y nos vuelven a tod@s a fase 2. — Italo Franzani Aceitón (@ItaloFranzani) December 7, 2020

Modificaron otra vez el Paso a Paso (fase 2 ya no tiene las mismas restricciones de antes) porque la economía, perrito. Un par de muertos más, que más da. — Francisca Solar (@FranSolar) December 7, 2020