Tuiteros reaccionaron tras conocerse el covid positivo de José Antonio Kast

El líder del Partido Republicano y su familia se tomaron el PCR tras los primeros síntomas del ex diputado, pero sólo él apareció como contagiado.

El líder del Partido Republicano y candidato presidencial, José Antonio Kast (JAK), dio positivo al COVID-19.

“Estimados amigos, les quiero comunas que hoy por la mañana he recibido la notificación de que estoy contagiado de COVID-19″, comunicó el ultraderecha a través de un video publicado en su cuenta de YouTube.

El pasado domingo, el ex diputado comenzó a desarrollar los primeros síntomas. “Me hice junto con toda mi familia el PCR. El único que dio positivo fui yo y opté por aislarme en mi hogar”, indicó.

Hasta el momento, JAK sólo ha presentado síntomas como fiebre y molestia nasal, “pero en términos generales me siento bien”.

“Al igual que la mayoría, he tratado de cumplir con todas las normas sanitarias y las medidas que nos han señalado para cuidarme y cuidar a otros no contagiarlos con este virus. Siempre he tenido un frecuente lavado de manos, he usado mascarilla, alcohol gel y he mantenido distancia física con las personas”, contó.

Tras eso, dijo que “lamentablemente, todo esto no fue suficiente”.

Asimismo, afirmó que él y su familia tienen los “recursos para hacer una cuarentena en casa y de apoyar a nuestros hijos con herramientas tecnologías para conectarse al colegio y tener una situación económica tranquila”.

Finalmente, hizo un llamado a todas las personas del país para que se sigan cuidando “y tomen precauciones para no contagiarse, porque la curva va en alza”.

Reacciones en redes sociales

La noticia del resultado positivo de COVID-19 de José Antonio Kast provocó una rápida reacción en redes sociales, donde predominaron las burlas.

