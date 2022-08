Tuiteros reaccionaron al patético llanto de Gaspar Rivas en el “Mucho Gusto”

“Mi pueblo está sufriendo y nadie hace nada”, señaló el parlamentario del Partido de la Gente mientras José Antonio Neme reaccionaba con distintas caras a la cámara.

Gaspar Rivas hizo el ridículo en el Mucho Gusto.

Un patético y ordinario show protagonizó la mañana de este viernes el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, quien estuvo como invitado en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, instancia donde se refirió al aumento de los actos de violencia en nuestro país tras autoproclamarse como “Sheriff” o “Bukele Chileno”.

“Quiero ser sincero, a mí me afecta ver como sufre mi pueblo. Mi pueblo chileno está sufriendo. Y nadie, por la mierda, nadie hace nada. Por eso yo tomé esta porquería (muestra la chapa de Sheriff)”, comenzó su relato mientras comenzaba a llorar.

Luego, explicó que “la tomé como un símbolo de entender que necesitamos ley, necesitamos orden, pero hoy la ley defiende a las lacras delincuentes. Y el orden es una risa. Y me van a disculpar los señores (Marco Enríquez) Ominami y (Manuel José) Ossandón (que estaban debatiendo en el set), pero ellos ahí están hablando de cosas intrascendentes, ¿a quién le importa Piñera? ¿a quién le importa Boric? ¿a quién le importa Ricardo Lagos?”.

En esa misma línea, siguió con el discurso diciendo que “a mí me importa la gente que se la están cagando, que la están matando en la calle. Eso me duele, me duele en el alma, es mi pueblo. El pueblo chileno está sufriendo. Discúlpenme, pero de verdad es una cosa que duele”, explicó.

Finalmente, los animadores del matinal de Mega interrumpieron al parlamentario para intentar tranquilizarlo. “Diputado, yo lo entiendo. Le pido que se calme porque se ve un poco sobrepasado”, le comentó José Antonio Neme, quien no aguantaba la risa por el momento.

¿Le faltaba vergüenza ajena a tu día? Te tengo la solución: pic.twitter.com/PnFnJcAvor — Televisivamente (@Televisivamente) August 5, 2022

“Tome agua”, le aconsejó Roberto Saa, mientras las redes sociales explotaron en memes y comentarios por las caras de Neme con la intervención melodramática del parlamentario del PDG.

Mira yo no soy tan fan de neme pero esa cara nos representa a todo chilito jajaja👏🏽 pic.twitter.com/pqvCuE4B5d — La Koka (@Ninoskoka) August 5, 2022

Los Andes ha dado personas maravillosas a nuestro país, pero por lo de Gaspar Rivas deberían pedir disculpas públicas, este payaso llorando y haciendo un show con la delincuencia que afecta a los chilenos, una verguenza!#MuchoGusto #MuchoGustoMega@jananeme pic.twitter.com/8a0EqFTT4p — ElHarrygada (@Divididos_Sumo) August 5, 2022

La cara de Neme lo dice todo ... pic.twitter.com/3bomsjVUax — Ni un paso Atrás !Apruebo de Salida ! 🇨🇱🌳😉 (@afbnt_si) August 5, 2022

En #MuchoGustoMega salió Rivas llorando “por el pueblo”🤡

La cara de Neme es impagable😂😂😂@Televisivamente pic.twitter.com/dWiVCdS87L — Javier Eduardo (@Untaljavier94) August 5, 2022

la cara de neme conteniendose para no cagarse de risa jajajaj pic.twitter.com/GeKb2lddOf — Dagoberto Muñoz M (Team Martinoli) (@MrTonyStark29) August 5, 2022

Patético, todo Chile se ríe de ti 🤡

Sheriff del CRINGE. pic.twitter.com/r5FU0Z3Vij — Boyka CCCP (@BoykaCccp) August 5, 2022

Basta de psiquiatrizar la conducta de Gaspar Rivas. Lo suyo no es locura, es neofascismo. Por eso, su discurso debe ser rechazado transversalmente y no ser fuente de memes y chistes. La historia es elocuente con respecto a las consecuencias de la legitimación de estas ideas. — Álvaro (@_alvaromunoz) August 5, 2022

Me están hueveando que Gaspar Rivas se hace la víctima en #MuchoGustoMega ! pic.twitter.com/FI5EbHkwuc — Claudia🦋🦋 (@Academica2021) August 5, 2022