Tuiteros reaccionan a la golpiza que realizó Johnny Herrera a un hombre en bar de Vitacura

Uno de los temas que ha marcado la jornada noticiosa de este lunes es la golpiza que realizó el ex arquero profesional y actual comentarista del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Johnny Herrera, en contra de un hombre en un bar de Vitacura.

El hecho ocurrió el pasado jueves 19 de enero en el Bar Candelaria de la comuna del sector oriente, lugar donde el retirado guardametas agredió a una persona por razones que se desconocen. Los detalles los reveló el periodista Sergio Rojas a través de una transmisión en vivo en Instagram, donde mostró el video de las cámaras de seguridad donde se aprecia al ‘Samurái’ golpeando a un hombre hasta botarlo al piso.

Según las imágenes, pese a que la víctima no respondió a los primer golpes, las agresiones del exarquero no se detuvieron. El comunicador detalló que habló con la persona agredida. Según él, no hubo razones para ser atacado por el ídolo de Universidad de Chile, por lo que analiza tomar acciones legales en contra del exportero.

Tras viralizarse el hecho, los tuiteros rápidamente reaccionaron a la situación, donde no perdonaron la actitud del exportero de la Universidad de Chile. Revisa los mejores comentarios acá:

Johnny Herrera se defendió frente a un muñeco choro que le ofreció combos. ¡Bien hecho! — Pedro David Hernández Farías (@pdhernandezf) January 23, 2023

Le dan color con Johnny Herrera, si un culiao se pone en posición de ponerte un combo, ¿te defiendes o dejas que te pegue?, 2 deditos de frente no más. — Señor Ranitas.- 🤘🐸 (@Sr_Ranitas) January 23, 2023

Grande Johnny Herrera, solo te defendiste, a las zetas les gusta webiar, pero solo te defendiste y se alarman altiro y ahora piden que lo despidan de TNT... Lo más grande Johnny siempre dándole cara a las cebras #VamosLau — Diego (@Diegopafian88) January 23, 2023

Johnny Herrera no es santo de mi devoción, para nada, pero ahí veo un personaje ofreciéndole combos y el otro le respondió.

Fue por lana y salió trasquilado.

Fin 🤷🏻 https://t.co/wy4UsIU76n — Xime Correa (@XimedeChile) January 23, 2023

Mark González le pega a unos huasos que lo amenazaron a el y su familia: aplausos, que grande el chico Mark. Genial Mark, ahí quedsron huasos qls



Johnny Herrera le pega a un wn que le quería pegar a él: ohh criminal ql, futvo, simio ql, debería estar preso.



Doble estándar ql — Martinolli (@Martinolli12_) January 23, 2023

El wn se pone en guardia y tira el primer combo, Johnny Herrera se defiende, le pone 3 wates limpios y listo... Dónde está la brutal agresión, le pegó en el suelo, no lo dejo levantarse, es una simple pelea entre hombres y a la antigua... Si el otro wn comió, mala raja... — Claudio Miranda (@Claudio_Mcoc) January 23, 2023

Increible...cada weón q justifica a Johnny Herrera x pegarle a otro gil. Un wn q mató a una niña porq iba manejando curado.

Y lo justifican porq "lucha contra los poderosos..."

(Verdad q trabajar en TNT es estar con los débiles 🤣🤣🤣🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️) — 360° ⭕ ©️®️ (@Redondillo) January 23, 2023

De Johnny Herrera siempre es difícil hablar, pero creo que actuó como hubiese actuado cualquiera no más, le pudo haber salido bastante mal. — Yerko Alonso ツ (@YerkoAlonso_) January 23, 2023

Nunca es malo recordar que Johnny Herrera es un asesino que nunca pagó por su homicidio. pic.twitter.com/k4RShZyeAM — Kamisama Reloaled (@reloaled) January 23, 2023

Dejen de joder a Johnny Herrera.

Está haciendo lo mejor posible para ser una mejor persona.



Ya no mata.

Sólo golpea. — Amapola Andrea (@AmapolaAndrea2) January 23, 2023

En mi opinión le dan mucho color con la pelea de Johnny Herrera , quien no se ha agarrado a combo en el hocico no tuvo infancia . — Juan Bombita®️ (@JuanmBombita) January 23, 2023