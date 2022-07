Tuiteros piden cárcel para Arturo Zúñiga tras fin de la Convención

Arturo Zúñiga participó de la ceremonia de cierre de la Convención Constitucional y entregó su opinión respecto a los discursos expuestos por sus pares y el Presidente Gabriel Boric.

“Acá no se trata de izquierdas o derechas, se trata de todos los chilenos que queremos un mejor país”, aseguró el ex subsecretario de Redes Asistenciales.

Además, sostuvo que “en relación a los discursos, obviamente el tono cambió bastante... Y eso se agradece pero creo que ya es demasiado tarde porque la Constitución ya está escrita, tenemos una propuesta radical”.

Sin embargo, a través de redes sociales el nombre de Arturo Zúñiga fue tendencia por otro tema.

“El 4 de septiembre, mes de la patria, es la oportunidad de mantener abierto el debate constituyente, no aprobando el “trabajo” de quienes votaron desde la ducha, se quieren adueñar de los ahorros para la vejez y mintieron con el cáncer”, escribió Zúñiga a mediados de mayo.

“Ahora que se terminó la Convención, @PDI_CHILE hay un delincuente llamado Arturo Zuñiga, yo que ustedes hago algo antes que se vaya fuera de Chile”, “Arturo Zúñiga a la Cárcel, te quedaste sin fuero” y “Arturo Zuñiga pierde el fuero hoy!. Hará lo mismo que la Alcaldesa UDI Karen Rojo?”, fueron algunas de las reacciones.

Arturo Zuñiga: "Y por allá queda Santiago 1, donde me podrán encontrar de ahora en adelante, porque se me acabó el fuero" pic.twitter.com/yqPJ28UBgq

Me encantaría que la PDI estuviera afuera del ex congreso esperando a Arturo Zúñiga awwww pero… estamos en chile eso no va a pasar #corrupto #espacioriesco