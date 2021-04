Tuiteros le recordaron al Ejército que violaron a mujeres y niñas en Misión de Paz a Haití

Las redes sociales se aburrieron del llanto de las FF.AA por el sketch emitido en La Red y decidieron recordarle un oscuro pasado al Ejército en Haití.

Continúa la polémica tras la declaración pública del Ejército de Chile en contra del canal La Red, donde la institución castrense acusa su descontento por un sketch del programa Políticamente Incorrecto. El espacio aludido, emitido el viernes 16 de abril, mostró una sátira de lo que hace “un militar de verdad”, lo que fue repudiado por la institución.

De acuerdo a la institución, “la manera en que se denosta al Ejército y a sus integrantes no demuestra otra cosa que el ánimo de deslegitimarlo y degradarlo, aprovechando la facilidad que le otorga para ello un medio de comunicación, reflejando además ignorancia del quehacer institucional y del sustantivo aporte que diariamente llevan a cabo miles de militares en aras del desarrollo nacional en distintas áreas, que desde ya, le invitamos a conocer”.

El hecho fue escalando con declaraciones de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, incluso del ministro de Defensa, Baldo Prokurica, quien también compartió una declaración sobre el contenido ofensivo emitido por la señal privada, aludiendo que se daña "la honra y labor que realizan cada día miles de hombres y mujeres que integran nuestras FF.AA".

Comparto declaración sobre un programa de La Red que denosta, amparado en la parodia, la honra y labor que realizan cada dia miles de hombres y mujeres que integran nuestras FF.AA. pic.twitter.com/Eto3f8kxOy — BALDO PROKURICA (@bprokurica) April 18, 2021

Sin embargo, en redes sociales se desató otro debate, ya que los tuiteros reaccionaron al "llanto" de las FF.AA y decidieron recordarle al Ejército la investigación del portal académico The Conversation, que fue replicada en su tiempo por medios como The Washington Post y The New York Times, donde denuncian que cascos azules de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah) en Haití abusaron sexualmente de mujeres y niñas a cambio de comida o dinero.

En los antecedentes se menciona que en el mencionado país nacieron 256 niños de padres soldados provenientes de una lista de 13 países, donde la misión chilena estaría dentro de los acusados. Entre las madres hay niñas de 11 años.

Revisa acá los principales comentarios en redes sociales:

FFAA en misión de paz en Haití VIOLARON NIÑAS Y MUJERES CON RESULTADO DE EMBARAZO Y ABANDONARON A ESOS HIJOS. Ah!, pero les hacen una parodia de lo que representan y hasta comunicado escriben. Paguen la pensión, degenerados papitos corazón. — HonorYGloria♥️⚘ (@JoviNomas) April 19, 2021

Para mandar Comunicados al canal @LaRedTV son MAQUINAS Y COMANDOS.



Supongo que de pasadita mandaron las Pensiones de Alimentos para las Niñas que violaron en Haiti.



"Niños de la Paz"#temblor#PautaLibre#GalaYoSoy#sismo

FFAA pic.twitter.com/Pkbpj35YPo — #TercerRetiroODestitución (@Aprobaremos) April 19, 2021

Para las FF.AA. es mas grave la sátira que el espionaje, las violaciones a los Derechos Humanos, los abusos sexuales cometidos en Haití y la malversación de fondos públicos. #ChileEstaEnPeligro — JJCC Chile #ChileDespertó (@jjcc_chile) April 19, 2021

Ustedes era muy jóvenes, pero un vez Bachelet (PS) fue Ministra de Defensa en el Gobierno de Ricardo Lagos (PS-PPD) y juntos mandaron al Ejército a repartir "paz" en Haití. Michelle los recibió con honores de vuelta en 2017, siendo Presidenta. https://t.co/BjB9B15XgN — Karina Nohales ZL46 Constituyente 8M #Distrito10 (@KarinaNohales) April 18, 2021

Homenajearon a una estatua, era obvio que una parodia los iba a molestar...

Pero las violaciones a los DDHH, los detenidos desaparecidos, las torturas en Dictadura no cuentan. Las aberraciones cometidas en #Haiti tampoco cuentan.#LibertadDeExpresion #ChileEnDictadura pic.twitter.com/dpVOUxxWof — MarceTyrerS🌎🐜 #JaduePresidente (@MarceTyS) April 18, 2021

Las FFAA y de ORDEN son vístimas del humor 🙄

Haití

Ejército

FACH

Pacos pic.twitter.com/FYqKSIBEmX — LaTera (@la_tera_vive) April 19, 2021

Oiga, don @bprokurica : ¿Cómo afectan la honra del ejército joyitas como las matanzas a gente indefensa? O los niños que abandonaron en Haití? O el milicogate? O el espionaje ilegal a una jueza y a periodistas?

¿Eso no lesiona la honra institucional?

¿Es más grave una parodia? https://t.co/xcvXMT7NWk pic.twitter.com/PUnWfLL7PF — Iván (@Ivanevitch) April 19, 2021