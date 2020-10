Tuiteros hicieron pebre a Paty Maldonado tras anunciar candidatura a la Constituyente

La cantante nacional se sumó a una larga lista de famosos que quieren integrar el equipo de redacción de la nueva Carta Magna de Chile.

El pasado domingo 25 de octubre, una gran parte de los habitantes de nuestro país decidieron en las urnas cambiar la actual Constitución Política -creada en dictadura- por una más democrática y justa para todos los chilenos. Y es que luego del aplastante triunfo de la opción "Apruebo", ya son varios los nombres de personas del mundo del espectáculo que han surgido como posibles candidatos a la Convención Constituyente, donde destaca y sorprende el nombre de Paty Maldonado.

La cantante nacional ha estado en el centro de la polémica durante las últimas semanas, luego que se difundiera una fake news que indicaba que si ganaba el "Apruebo" ella si iría del país, algo que ella misma desmintió el día después de las elecciones. Sin embargo, en esta oportunidad son varios los grupos desde la derecha que estarían pidiendo que "Paty" sea una de las redactoras de la nueva Constitución, y ella mismo confirmó que es una posibilidad y que le gustaría.

La ex panelista del “Mucho Gusto” podría verse las caras con un ex compañero, Daniel Stingo, quien irá como independiente en la lista del Frente Amplio. En su programa de Youtube, Las indomables, Catalina Pulido le comentó a Paty que era tendencia en Twitter porque “te están postulando a la Constituyente”.

Frente a esto, Pulido, expuso: “Que me gustaría Paty, como les ardería el potito a algunos”. Ante esto, la Maldito respondió que: “No me toreen, porque me presento y puedo hacerlo”, aseguró sin titubear.

“No me toreen, váyanse con cuidadito, porque yo trabajando en la Constituyente… agárrense guachitos, porque tengo una vista, aunque ustedes no lo crean, y así unas orejas para escuchar”, sentenció la ruda mujer.

La reventaron en redes sociales

A pesar que la cantante tiene las ganas y cree que podría obtener un triunfo en la futura elección de Constituyentes, en redes sociales no cayó nada bien la noticia, donde criticaron sin piedad a la artista por querer redactar una nueva Constitución, acusando que al ser Pinochetista no merece esa oportunidad.

Revisa acá los comentarios en contra de la cantante:

Jajajajajaj la derecha va a poner a la Paty Maldonado y a Luli pos ajajajajajajaj se necesita gente honesta no abogados, existe un equipo jurídico constitucional apoyando la asamblea constituyente — Marrano Chilote (sigueme y te sigo) (@RenzoPerezSoto1) October 28, 2020

Pero esto es como si Paty Maldonado quisiera ser constituyente. Es una señora de los más ignorante que hay en televisión y su democretinismo ochentero asfixia — carolina san martin (@kariSanMartin4) October 29, 2020

Acabo de escuchar a una vieja culia decir que la Paty Maldonado y la Doctora Cordero deberian estar en la constituyente JAJAJAJAJA — Esteban Ramirez (@tebiweaa) October 29, 2020

La derecha se esta pasando de hueona, cuando pierdan en abril ¿qué viene para el proceso constituyente? ¿poner de candidatos a tipos como Hermogénes Pérez de Arce o Patricia Maldonado? Tan weones. — Yerko Alonso ⚡ (@YerkoAlonso_) January 7, 2020

Patricia Maldonado va a candidata como constituyente, sí, #PatriciaMaldonado pic.twitter.com/Rs94QuT2I7 — Made in Chilean (@madeinchilean) October 26, 2020

Ver a Patricia Maldonado sentada en la Constituyente sería Porotos con leche para el Apruebo. pic.twitter.com/OhYTViA2Lk — Oscar🐉🇨🇱 (@oscarfkill) October 27, 2020