Tuiteros hicieron pebre a Marcela Vacarezza tras oponerse al nuevo retiro de las AFP

El ex rostro de televisión criticó la falta de ayuda del Gobierno. Sin embargo, varios seguidores la criticaron por sus comentarios.

El ex rostro de TVN, Marcela Vacarezza, nuevamente volvió a encender las redes sociales, donde fue el blanco de numerosas críticas tras rechazar la idea de un segundo retiro del 10% de los fondos de AFP.

A través de Twitter, la psicóloga aseguró que “son pensiones miserables, pero también creo que hay que darse cuenta que el retiro no es el camino. El sistema de AFP hay que mejorarlo sin duda, pero más aún los sueldos bajísimos para elevar ese fondo“.

Tras dicha publicación, fueron varios sus seguidores los que criticaron y cuestionaron sus dichos, a los que Vacarezza no demoró en contestas por la misma vía.

"No hablo del dinero de los demás. Me refiero a un sistema que está como las pelotas, a la ausencia hoy de respuestas efectivas por parte del gobierno, y a un segundo retiro (no el primero) de tono muy populista“, se defendió.

Tras varios cruces, la esposa de Rafael Araneda volvió a la carga con otra publicación.

"Vivo en Chile hace 50 años. Llevo tres meses en EEUU y hay algunos que me dicen que ya no puedo opinar de mi país porque no estoy allá. El tema no es ese. El problema es que ya no hay capacidad de discusión. El que no piensa como yo es un imbécil al que hay que destruir", cerró.

