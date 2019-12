Tuiteros hacen pebre al diputado Schalper por dichos sobre videos falsos

Las redes sociales explotaron comentando sus palabras durante el programa Estado Nacional.

Este domingo, en el programa Estado Nacional de TVN, uno de los panelistas fue el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien en un momento discutió con Laura Albornóz sobre los dichos del Presidente Sebastián Piñera.

Cabe recordar que en una entrevista con CNN, el Mandatario aseveró que muchos de los videos que circulaban por redes sociales, mostrando la violencia y la represión policial en Chile, eran falsos o correspondían a otros países.

El representante de RN defendió a Piñera, asegurando que existen 44 videos falsos sobre la violencia de Carabineros.

Schalper no dudó en afirmar que él mismo había llegado a esa conclusión tras investigar y pedir antecedentes a Carabineros.

En redes sociales el diputado fue duramente criticado por su falta de fundamentos.

Dentro de sus críticos se encuentra el abogado constitucionalista Jaime Bassa, que edescribipo el discurso del parlamentario de “impresentable“.

Schalper dice tener pruebas de 44 videos falsos de la violencia policial. Ejemplifica con uno, dice que es falso, pero no sabe por qué: no sabe si es montaje, falsificación u otro. “No soy fiscal”, dice. Pero afirma que son falsos. Impresentable, diputado. #estadonacional

El Diputado Diego Schalper (RN) en #EstadoNacional habla de seriedad y rigurosidad... pero miente, y no es ni serio ni riguroso.



Dice que Piñera habló solo de videos de RRSS y no de medios: FALSO.

Luego dice que tiene 44 que eran falsos, pero no sabe explicar porqué lo son. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/ebDotYFHV0