Tuiteros funaron a Karol Lucero por promocionar nueva estafa en la web

Karol Lucero es nuevamente protagonista de una polémica, esto tras ser acusado de supuestamente promocionar un modelo de inversión fraudulento.

A través de Twitter, la cuenta @BotCheckerCL asegura que “La IM Academy de @Karol_LuceroV estaba apuntando a un modelo similar en el que ellos te ‘ayudan’ con ‘recomendaciones’ de inversión, finalmente inviertes en shitcoins, pierden tu plata gradualmente y los únicos beneficiados son los fundadores”.

Sin embargo, este mensaje llegó a exchico “Yingo” y decidió defenderse: “¿Y de cuándo eso que mencionas es mío? Yo fui un tipo que también caí en esa mentira nada más, no andes inventando. Estuve un mes en esa ‘academia’. Intenté aprender algo nuevo en pandemia. Ahí quedó el not check”, replicó mediante la misma plataforma.

La estafa es real, de hecho la IM Academy de @Karol_LuceroV estaba apuntando a un modelo similar en el que ellos te "ayudan" con "recomendaciones" de inversión, finalmente inviertes en shitcoins, pierden tu plata gradualmente y los unocos beneficiados son los fundadores. — Bot Check Chile 🤖🇨🇱 (@BotCheckerCL) October 9, 2022

Posteriormente, la cuenta respondió a los dichos del exMucho Gusto: “Hola @Karol_LuceroV ojo que acá jamás hemos falseado datos ni se hacen aseveraciones sin base. Responderé tu emplazamiento entre hoy y el Martes, estamos con descanso este fin de semana, no vamos a suspenderlo por tan poco. Saludos”.

Karol nuevamente se tomó Twitter para dar su punto de vista e intentar desmarcarse de la situación: “Ok. Puntos a aclarar: 1) IM academy de Karol… demostrar que es de mi propiedad dicha ‘empresa’ 2) hablas de beneficios de fundadores, no podrás demostrar que es mía, pero tampoco que me beneficié, y si es así ¿en qué? y ¿cómo? 3) para que haya estafa debe haber estafados. ¿Quiénes?”, preguntó.

“1: Tú no pautearás los puntos a investigar. 2: Dejaremos a disposición de la gente todos los datos que encontremos y la gente decidirá si participaste activamente o no en la estafa piramidal. 3: Solicitaste pruebas, ese será el enfoque que le daremos. El Martes 11, entonces”, se comprometió la organización tras la respuesta del influencer.

Luego, el día martes, Karol decidió retomar la polémica: “Hazte cargo de lo que dices en realidad. De todas formas da lo mismo, un hueó... que no da la cara y se oculta detrás de una cuenta bot, qué validez podría tener? Si tienes prueba de un delito preséntalos a la Fiscalía. De lo contrario no sirve para nada… yo disfrutando mi vida”, aseguró.

Hazte cargo de lo que dices en realidad. De todas formas da lo mismo, un wn que no da la cara y se oculta detrás de una cuenta bot, qué validez podría tener? Si tienes prueba de un delito preséntalos a la fiscalía. De lo contrario no sirve para nada…yo disfrutando mi vida. 🤗🤡 pic.twitter.com/Zy8ASkDvMW — Karol Jesús Lucero V. (@Karol_LuceroV) October 10, 2022

En seguida, Bot Check Chile presentó algunas pruebas en contra del influencer: “En su legítimo derecho a la inocencia sostiene que no tuvo participación alguna en la estafa piramidal de IM Master Academy y sostiene haber participado sólo como alumno por el breve periodo un mes y nos desafía a demostrar lo contrario. Veamos que tan así fue”.

Acá te dejamos las pruebas publicadas en Twitter, en donde claramente se ve la presencia de Karol en diferentes asociaciones:

Los dueños de IM: Alex Morton e Ivan Tapia, los mismos que anunciaron tu llegada.

“Lanzamiento Networker Karol Lucero” Un networker es, ante todo, una persona que crea conexiones (capta gente), no un alumno.

¿o debemos creer que a todos los alumnos los anunciaban en un evento? pic.twitter.com/xAu6oZgGuj — Bot Check Chile 🤖🇨🇱 (@BotCheckerCL) October 12, 2022

El presentarte como “Leader” en “LyonRich” y “Kaiser Group” te posiciona a la misma altura de Cata Godoy y Mathias Vasquez en la jerarquía de la pirámide.

También en las publicaciones de tu equipo se referían a "Nuestra Academia". (a confesión de partes...) pic.twitter.com/bCcsleB4Qp — Bot Check Chile 🤖🇨🇱 (@BotCheckerCL) October 12, 2022

Finalmente, el escritor de “Like” intentó argumentar nuevamente a su favor y aclaró que es tiempo pasado. “Todo lo que publicas ocurrió en el breve periodo que mencioné, fui un alumno engañado. Ustedes dijeron que IM era mía, quedo demostrado con sus propios argumentos que era MENTIRA y lo más importante NO HAY NADIE que me acuse de haberlo estafado. Duermo tranquilo”, sentenció.