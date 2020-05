Incluso pidieron pena de cárcel para el parlamantario por su irresponsabilidad.

El parlamentario socialista se refirió a su contagio en conversación con 24 Horas. Se mostró "absolutamente sorprendido" por haber dado positivo, y aseguró que antes de viajar a Puerto Montt "nunca me imaginé que iba a tener positivo".

La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente anunció que abrirá de oficio una investigación en contra del senador del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, por haber realizado un presunto viaje a Puerto Montt sabiendo que era sospechoso por coronavirus, lo que finalmente se confirmó.

Los tuiteros explotaron en su contra:

No Senador Quinteros! Es ud quien no escuchó o no entendió a la autoridad que si tiene muchos expertos. Ud se contagió y actuó irresponsablemente al exponer a otros. No tiene moral para criticar y debe ser sancionado. Váyase a su cuarentena y cállese. Que vergüenza! https://t.co/VU3S0c14Qj