Tuiteros en picada con Solabarrieta en debut de ESPN Radio Chile

Hoy lunes comenzó el nuevo programa de debate futbolero en ESPN2, los tuiteros comentaron e hicieron tendencia al programa.

Fernando Solabarrieta, Dante Poli, Waldemar Méndez, Marcelo Barticciotto, Luka Tudor, Patricio Yáñez, Felipe Bianchi y Gisella Bargar son parte de la señal de ESPN2, repitiendo la fórmula que hasta hace poco se podía apreciar en Fox.

Durante la emisión del panel de conversación, se repetían las críticas a los comentaristas, en especial al conductor Fernando Solabarrieta.

El debate se armó cuando el periodista atacó la utilización del VAR en la semifinal de Copa Chile: "EL VAR ESTÁ PARA ASISTIR, NO PARA ARBITRAR", aseguró.

"Solabarrieta nunca ha sido un aporte para el periodismo chileno. No habla bien, no entrevista bien, no relata bien. Son los reciclados de FOX SPORT . Una lastima, nos merecemos mas ! " comentó un cibernauta.

Si es malo para Solabarrieta, es bueno para el fútbol — Gonzalo Torres (@Botzalo) January 20, 2020

#ESPNRadioChile primer día que veo el programa, y Solabarrieta me hizo no verlo más.. Que hombre más hueon 🤦‍♂️ — NN (@boorlavi) January 20, 2020

#ESPNRadioChile Solabarrieta pelmazo qlo que te encanta criticar el VAR como no van a poder colocar a un periodista que de verdad sepa de futbol — Felipe Olivares (@felipeandrees__) January 20, 2020

No estoy viendo el programa pero puta que es aweonao Solabarrieta, coincido con todos #ESPNRadioChile — Maximiliano (@maxi_ram) January 20, 2020

Ahora veo x que somos la peor liga de sudamerica , si quienes llegan a comentar el futbol chileno son weones como solabarrieta. Millones para traer tecnología(VAR) para impartir justicia y este weon llorando por todo , — Nico arce (@nicolales) January 20, 2020