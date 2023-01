Tuiteros destrozaron la presentación de Nathalie Nicloux en el Festival del Huaso de Olmué

Aburrió a todos. Con una horrible presentación, la humorista nacional Nathalie Nicloux abrió los números de humor en el Festival del Huaso de Olmué 2023, donde se vio a la comediante incomoda, sin convencer al público por lo que alcanzó a estar 27 minutos sobre el escenario de El Patagual.

La humorista salió al aire a las 00:30 de la madrugada, tras una soberbia presentación de Mon Laferte. La comediante presentó una rutina cargada a la política, Cristián de la Fuente, la pandemia y también sobre ella misma. Sin embargo, nada de eso pudo convencer al público presente en el lugar, quienes no se demoraron en perder la paciencia con su presentación.

Y tal como era de esperarse, en redes sociales fue totalmente destrozada y se posicionó en el primer lugar de lo más comentado del día. “Me he dado cuenta que he sido terrible fome en la vida”, se auto troleó la humorista antes de finalizar su corta actuación.

