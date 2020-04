Tuiteros "destrozaron" a Iván Moreira por sus polémicas declaraciones en TV

El senador de la UDI fue tendencia mundial en Twitter tras su participación en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13.

Una polémica jornada se vivió en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, el cual tuvo como invitado al senador Iván Moreira (UDI), donde se mandó unas declaraciones que "dejaron la escoba" en las redes sociales.

El parlamentario aseguró que la pandemia por el Covid-19 fue "un castigo de Dios", gracias a la aprobación de leyes como el aborto, la identidad de género y las constantes guerras entre naciones.

"Algo malo estamos haciendo. Las personas pueden llamarlo de distintas formas porque es una cuestión de convicción. Cuando pasa algo malo no es una cuestión por suerte, yo creo que hay cosas espirituales y si me preguntan a mí lo que yo siento, por supuesto que es un castigo de Dios, si no es justo la cantidad de personas que están muriendo", enfatizó.

Además, defendió a los pastores evangélicos que han hecho cultos a pesar de la prohibición, señalando que "se ha estado hablando que hubo un pastor de la iglesia, que hubo un culto y que hubo una irresponsabilidad de parte de él (refiriéndose al Pastor Cid) y creo que se le ha atacado de forma injusta, porque del culto del cual se habla, no había ninguna prohibición”. Y agregó que "la palabra de Dios no se calla".

Los comentarios de Moreira causaron una rápida repercusión en Twitter, donde fue prácticamente "destrozado" por los usuarios.

Revisa los comentarios acá:

Grave e Irresponsable...



El Senador Iván Moreira (UDI), defiende a pastores evangélico -como el "Pastor" Cid- que han hecho cultos a pesar de la prohibición, y explica que; "la palabra de Dios no se calla", y lo que ocurre con la Pandemia: "ES UN CASTIGO DE DIOS". #Bienvenidos13 pic.twitter.com/VdiZYzkr2F — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) April 14, 2020

Basta de Hugo Gutiérrez, Iván Moreira, Pastor Soto, Ricardo Cid, etc... Basta de fanatismo, basta... por favor. Por la sanidad mental de tantos, bastante tenemos con la pandemia... — Andrés Vial Besa (@andres_vial) April 14, 2020

El delincuente y canuto Iván Moreira, defiende los cultos evangélicos en plena cuarentena y agrega que la pandemia es un castigo de dios. Este corrupto busca asegurar el voto evangélico y como fiel pinochetista propagar el miedo.

¡¡Tiene que ser desaforado!! — Tarquino Paspala (@TarquinoPaspala) April 14, 2020

Y si, esto realmente pasó, Iván Moreira, un SENADOR DE LA REPÚBLICA, dijo en televisión abierta, que la pandemia es un castigo de Dios, año 2020 🤕 pic.twitter.com/lpuQVhxAb8 — Macarena Andrea L.B 🌻 (@MacarenandreaLB) April 14, 2020

Recuerden que Moreira fue enviado al sur a morir electoralmente (quería ser senador por Santiago y le hicieron tremenda tapa en la UDI) y que se confesó canuto apenas se confirmó su victoria porque sin esos votos no ganaba. Defiende a rajatabla a su electorado regalón. — ~★товарищ Хьюго★~ (@Hoogueeto) April 14, 2020

🔴🇨🇱 A un delincuente,fánático evangélico y pinochetista no hay q darle pantalla #Bienvenidos13



UDI Iván Moreira: "Lo q está pasando en la humanidad ES UN CASTIGO DE DIOS...Cdo ves cosas como el aborto, identidad de género...hemos retrocedido en valores y ppios" #COVID2019chile pic.twitter.com/FzrMeJ70A0 — MegafonoPopular® (@MegafonoPopular) April 14, 2020