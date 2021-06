Tuiteros "destrozaron" a concejal de Til Til que incentivó la violencia contra las mujeres

La autoridad recién electa -que compitió como independiente en la lista del PPD- declaró que se debía incentivar "al golpe intrafamiliar, por favor, vecino, péguele a su esposa".

Un indignante video se viralizó durante las últimas horas a través de redes sociales, donde se puede a Camilo Para Soto, concejal electo por Til Til, haciendo un llamado a golpear mujeres e incentivar que se produzca un femicidio en El Manzano, argumentando que “es demasiado tranquilo, es demasiado fome”.

El hombre aparece en un video viralizado, y que ha sido ampliamente condenado, diciendo que “la verdad este video es para incentivar un poco que haya un poco más de movimiento acá en El Manzano, porque la verdad es demasiado tranquilo, es demasiado fome, necesitamos por último unos balazos, un femicidio por último”.

El Candidato a concejal electo por Til Til, Camilo Para Soto hace un video llamando al femicidio, sea en broma o no, no aceptamos este tipo de llamados... pic.twitter.com/tCU6CVGO86 — RADIO NEWEN1 (@RNewen1) June 3, 2021

En el mismo registro, añadió que “si usted le quiere pegar a su marido, si usted le quiere pegar a su esposa, por favor, grite harto, porque de verdad ya no hay nada más que hacer acá en el Alto el Manzano. ¡Necesitamos un brillo! ¡Necesitamos algo, de verdad!”.

“Por favor, vecino, incentivemos al golpe intrafamiliar. Por favor, vecino, péguele a su esposa, ponga la radio fuerte por último“, agregó.

Disculpas públicas

Tras hacerse público el registro, Soto grabó un nuevo video en el que pidió disculpas, pero alegó que se sacó de contexto porque era “una humorada”: “Tengo que decir que se sacó de contexto, fue una humorada para un grupo cerrado que se filtró y tengo que decir de todo corazón que no era algo para incitar al odio o al femicidio”, señaló.

“La cagué, porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes, pero quiero que les quede claro que yo no soy un hueón de mierda, no soy una persona mala“, se defendió.

Incluso, sostuvo que “llevo 10 años trabajando por mi comuna y en pro de las mujeres. Vengo de una mujer, tengo una hermana, una abuela, tías que amo. Mi círculo son mujeres, mis seguidoras de Tik Tok el 90% son mujeres. Pido disculpas porque al cagué”.

“Uno peca de hueón y este fue el momento. Bajé los videos y me comprometo a pensar un poco más en las estupideces que uno dice sin pensar. No soy un anti mujeres”, concluyó.

A pesar de emitir sus disculpas, el concejal fue despedazado en redes sociales, donde criticaron sus palabras y no aceptaron sus palabras de arrepentimiento.

Lo del concejal de Til Til me parece de suma gravedad y no puede dejarse pasar por alto. Y lógicamente debería ser apartado de su cargo. La violencia de género no da para chistes. — 🌵Pato del Desierto 🏜️ (@Pato_Desierto) June 4, 2021

El concejal de Til Til debería ser detenido por incentivar y como él dice "motiva" al maltrato y el femicidio.

Es criminal lo que dice en el video. No se pude naturalizar semejante brutalidad, más cuando tendrá un cargo público.

Basta de naturalizar el femicidio — Maite (MerluzaChilensis) (@merluchilensis) June 4, 2021

El recientemente concejal electo, Camilo Para Soto, independiente por el @PPD_Chile, partido q recientemente se autoproclamó “feminista”, subió un video a sus redes sociales quejándose de lo “tranquilo” del sector Alto El Manzano, de la comuna de Til Til, Región Metropolitana. https://t.co/MfpBWIYnSv — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) June 4, 2021

Ministra de la mujer y subsecretaria Martorell condenan indignante registro de concejal electo por Til Til que decía "Necesitamos un femicidio" 📺 #T13Tarde pic.twitter.com/e4VM9YOqnV — T13 (@T13) June 4, 2021

QUe Til Til aproveche este minuto de fama y nos cuente qué tienen de bonito por allá, porque nunca más volverán a ser TT — Universidad de los Weones (@UWeones) June 4, 2021

El concejal electo por Til Til, Camilo Para Soto (independiente por cupo PPD), llama a las personas de su localidad perpetrar femicidios pues, según dice, se encuentra aburrido.

TIENE QUE IRSE. TENEMOS QUE SACARLO. AGRESORES DE MUJERES FUERA DE CARGOS PÚBLICOS. pic.twitter.com/RuUyQh9oyN — Karina Nohales (@KarinaNohales) June 4, 2021