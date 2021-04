Tuiteros dejaron como un "imbécil" a Ignacio Briones tras criticar a los profesores de Chile

El candidato presidencial de Evópoli planteó que "tenemos un problema de calidad de los profesores" y propuso importar a maestros desde otros lados del mundo.

El ex ministro de Hacienda y actual candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, ha sido duramente criticado tras proponer un concurso para traer a Chile a “los mejores profesores de afuera”.

En entrevista con el programa Influyentes de CNN Chile, el ex secretario de Estado afirmó que “tenemos un problema de calidad de los profesores”.

“Aquí yo no estoy criticando a nadie, estoy simplemente constatando que para entrar a Pedagogía no estamos capturando los mejores puntajes. ¿Qué hay que hace aquí? En primer lugar, incentivar que los mejores puntajes vengan a Pedagogía, pagándoles un sueldo mientras estudian, ir mejorando las rentas cuando sean profesores”, dijo en conversación con Paula Escobar.

En esa misma línea, Briones planteó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera? Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos y dicen ‘oye, ¿qué capacidad me falta en Chile?’. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos, para traer a los mejores profesores a nuestras escuelas y así mejorar la calidad de la educación”.

#InfluyentesCNN | Ignacio Briones (@ignaciobriones_): "¿Por qué no abrimos un concurso internacional para traer a los mejores profesores de afuera?".



EN VIVO ➡️ https://t.co/RfCuDYEE9q pic.twitter.com/vMvsAeain6 — CNN Chile (@CNNChile) April 12, 2021

Tras estas declaraciones, el Colegio de Profesores manifestó su descontento a través de Twitter y, bajo la misma lógica del aspirante a La Moneda, preguntó: “¿Por qué no abrimos un concurso internacional para buscar un ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato? Seguramente en eso, Ignacio Briones, vuelve a llegar tarde”.

¿Por qué no abrimos un Concurso Internacional para buscar un Ministro de Hacienda que no llegue tarde con las ayudas a su pueblo y no renuncie en medio de la crisis para ser candidato? Seguramente en eso @ignaciobriones_ vuelve a llegar tarde#FuerzaProfes https://t.co/ixvT5lDQUC — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) April 12, 2021

Reacción en redes sociales

Yo propongo un concurso internacional para traer a un ministro de educación que vaya a visitar las escuelas y liceos vulnerables, y conocer sus realidades, ver como los profesores gastan de sus propios recursos, para poder enseñar, Ignacio Briones eres un verdadero imbecil. — Víctor Palacios G (@hernan_2834) April 12, 2021

Ignacio Briones, porqué no te vas, no te vas del país? https://t.co/izGFLcOpVn — villalon (@StarVillalon) April 12, 2021

Ignacio Briones es un aweonao HDP #VamosColoColo — JaduePresidente2022 (@Maritxu508) April 12, 2021

A Ignacio Briones lo entrevistan como si fuese un caudillo que llegó de la lucha callejera y el weón era el ministro de hacienda de un gobierno asesino que tiene 4 informes internacionales de derechos humanos encima. — Jade. (@Tsp____) April 12, 2021

Más encima mete en la juguera a “la inmigración”. Qué pedazo de imbécil mala leche es Ignacio Briones. — elpuma (@elpuma) April 12, 2021

Cuando se enteren de que tienen que llevar confort de sus casas, ser asistentes sociales, sicólogos, fonoaudiólogos, organizadores de eventos, ganando un moco y soportando que el peor ministro de Hacienda que se recuerde los ningunee no van a querer venir https://t.co/nbltGBqaOw — Antonia Orellana (YQ-34) (@totiorellanag) April 12, 2021

Las declaraciones de @ignaciobriones son inaceptables. Los profesores han sido un valor inagotable durante esta pandemia. Con un ministerio, con un gobierno casi en contra, han logrado sacar adelante a miles de alumnos...son ejemplo a destacar en el extranjero https://t.co/WHhb8W7opO — Ximena Rincón (@ximerincon) April 12, 2021

Respetemos a los #profesores de Chile primero. E impulsemos el camino de la formación del mas alto nivel para los estudiantes de Pedagogía en nuestras universidades. https://t.co/V28p7aesL1 — Heraldo Muñoz (@HeraldoMunoz) April 12, 2021

Porque tenemos a los mejores profesores acá, en Chile, mal pagados y ninguneados x la élite y sus empleaditos, sacándose la cresta para enseñar a mis niet@s. https://t.co/WK8NfQhJBq — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 12, 2021

Esto está tan mal y en tantos niveles.

1. En contexto de pandemia y de dificultad tecnológico-pedagógica, es nuevo ninguneo al trabajo d profes.

2. Desconoce factores multidimensionales en proceso enseñanza-aprendizaje, insistiendo en profes como culpables del fracaso educativo. https://t.co/2tQkz2bYkU — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) April 12, 2021