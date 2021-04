Tuiteros criticaron fea actitud de periodista del Mucho Gusto con Carabineros

El periodista Simón Oliveros despachaba desde la carretera para el Mucho Gusto, cuando tuvo un serio altercado con Carabineros.

Un tenso momento se vivió la mañana de este martes entre el periodista del matinal "Mucho Gusto", Simón Oliveros, y efectivos de tránsito de Carabineros.

El profesional se encontraba mostrando cómo la intensa fiscalización provocaba un inmenso embotellamiento en Vespucio. Ahí, entremedio de los vehículos, Simón se paseaba preguntándole su malestar a los automovilistas, provocando más congestión vehicular.

Una maniobra arriesgada donde además se subió en la pisadera de un camión para entrevistar a su conductor, momento donde la policía lo vio y decidió ir a poner orden.

"Ya, me bajo, me bajo", dijo de una el reportero apenas llegó el oficial a su lado, que lo agarró fuertemente del brazo. "Ya, pero no me toque tan fuerte", le dijo Oliveros.

Te puede interesar: Lo comparó con el McDonald's: JC Rodríguez nuevamente basureó al Presidente Piñera

El trabajador de Mega comenzó a caminar, para seguir informando entre los automóviles, pero fue seguido por la policía. "Ando con escolta", ironizó.

Ante esto, el carabinero comenzó a echar al camarógrafo hacia la orilla, minuto donde Simón se mosqueó con todo, ya que él seguía al medio de la carretera.

"Oficial, oficial, estamos haciendo nuestro trabajo igual que usted. No es necesario", vociferaba el periodista, mientras a su compañero lo sacaban del lugar y él lo llamaba insistentemente para que volviera.





Ahí, añadió completamente ofuscado: "yo no me voy a mover de acá. Estoy acá haciendo mi trabajo", mientras otro policía trataba de expulsarlo.

Finalmente, Simón Oliveros se movió hacia la orilla y ahí expresó que "es parte de la labor que tiene que realizar Carabineros. No queremos polemizar con ellos".

Sin embargo, la maniobra del periodista del matinal de Mega fue ampliamente criticada en redes sociales, por irresponsable y peligrosa.

Revisa los comentarios acá:

Que PELOTUDO El peridiota Simon oliveros de mega en plena autopista se revela a la autoridad porque le llaman la atención creen que es chiste pasearse por entre los vehículos que son fiscalizados, el gran problema de la comunicación con la población son estos escombros tv. — Marcos ramirez peña (@728c5ccbaabb47d) April 20, 2021

@MuchoGustoMEGA malísimo ejemplo da el payaso voz de vieja @simonoliveros al burlarse de carabineros que hacen su trabajo, el taco es obvio por el control, él se cuelga de un camión fomentando el taco y dice que no lo dejan hacer su pega.... PAYASO IRRESPONSABLE E IRRESPETUOSO!! — Alex Rodríguez (@carecuico) April 20, 2021

Que feo cómo Simón Oliveros preguntando a la gente que está en taco cuanto rato lleva de espera 🤦🏽‍♀️ y mientras él pregunta sigue formando taco 😡 #ubicate #periodista #muchogusto — Monica-Latin (@monilatindiaz) April 20, 2021

#MuchoGustoMega. Los felicito. Están igualando el perfil de populistas y lastimeros de jcr y Montserrat. Neme dandosela de sicólogo, médico..Simón Oliveros demostrando lo penca que es. Tenía una entrevista arreglada que no hayan como salir. Hasta que neme salió en su ayuda — Andrés aranda (@Andrsar16226197) April 20, 2021

Periodista hacen show y lo único que queré la gente es avanzar, otro k se mareo figurita Simón oliveros — sandrahenm (@sandrahenm) April 20, 2021

Se me cayó @simonoliveros. Ni un respeto por la institución de Carabineros, ni por la autoridad! — Maulino 🇨🇱 (@Maulino93) April 20, 2021

@simonoliveros bastante desubicado Sr. Periodista, ustedes normalmente son bastante irrespetuosos cuando se trata de informar. Se aprovechan por que llevan una camarita, respeten anla autoridad señores, que si no lo hacen seremos un nuevo México, Colombia, Argentina — Polo (@Polocatalino) April 20, 2021

Bien aweonao el notero de @MuchoGustoMEGA #simonoliveros

Pero como esta de moda ser choro con los pacos en cámara de seguro se siente más periodista y machote 🤦‍♂️

Las fiscalizaciones están para eso. Para revisar documentación.

Que te importa cuando llevan en el taco? — Rodrigo Alonso (@Rodry_alonso) April 20, 2021

al pájaro de Simón Oliveros, por eso lo mandaron a la calle, sacándolo del estudio, porque se creyó el cuento y por sus pelotudeces. — Patricio +/ UC🇫🇮🏆🏆🏆 (@Patomorenoc) April 20, 2021

@simonoliveros Que pasa contigo payaso?Eres capaz de todo con tal de desprestigiar a carabineros y quedar bien con la #IzquierdaMiserable.Primero fue el circo de los guatones con hambre😒Y ahora?Que querias?Un titular que diga"Periodista atropellado por culpa de carabinero"

Gil! — @sideral2612 Soy 10000% antilacraszurdas.RECHAZO (@sideral2612) April 20, 2021