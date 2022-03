Tuiteros criticaron a Mónica González por el tono de su entrevista a Rojas Vade

Tras meses de silencio el ex convencional de La Lista del Pueblo, Rodrigo Rojas Vade, dio su primera entrevista tras su controversial salida de la convención constituyente.

Con bombos y platillos se había anunciado para este domingo la esperada primera entrevista al Pelado Vade desde su bullada renuncia a la Convención Constitucional.

El ex Constituyente conversó con Mónica González en el programa Pauta Libre de La Red donde contó como enfrentó todo el proceso luego que saliera a la luz en septiembre de 2021 que el cáncer que decía tener era falso.

La periodista se vio muy confrontacional en la entrevista y sorprendió al ex Lista del Pueblo con una pregunta que lo descolocó “Estudiaba teatro, quería ser actor”, apuntó González. “Sí”, respondió él. “Bueno, resultó ser un muy buen actor”, complementó la comunicadora, quien dejó sin palabras a su entrevistado, quien sólo atinó a sonreír.

“Lástima que el gran papel de su vida haya tenido estos resultados”, agregó la entrevistadora.

Mónica González: Estudiaba teatro, quería ser actor?



Rodrigo Rojas Vade: Si



Mónica González: Bueno, resultó ser un muy buen actor #PautaLibre pic.twitter.com/vZPxLIDVvh — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) March 21, 2022

Rojas Vade no desaprovecho la entrevista y reiteró su mea culpa por todo lo sucedido.

“Creo que he asumido los errores que cometí, dando la cara, exponiendo todo lo que me ha pedido la Fiscalía”, resumió el reconocido “Pelao Vade”, quien saltó a la fama en el estallido social.

En la entrevista aprovechó de ofrecer disculpas nuevamente a todos quienes votaron por él y ayudaron a convertirlo en constituyente. Eso sí, sostuvo que “tampoco puedo pasar toda la vida pidiendo disculpas, porque eso no es sano para nadie, porque todos cometemos errores”.

“Yo sé que el mío (el error) es enorme y nunca me voy a quitar responsabilidad”, complementó el ex convencional del Distrito 13.

De todas formas, aseguró que “nunca quise burlarme de nadie, ni de los enfermos de cáncer. Al contrario: siempre quise gritar por ellos. Yo solo quería ayudar, ponerme al servicio de la causa para que las cosas cambiaran”, afirmó.

Abuso en la infancia

En medio de su relato Rojas Vade sorprendió al revelar que fue víctima de violencia sexual. “Fui abusado a los 10 años en mi barrio donde vivía. Contar detalles de cómo ocurrió… una vez me dijeron que era abusar de uno mismo”, confesó el ex Lista del Pueblo.



Y en ese mismo sentido, agregó que “cuando tenía que estar jugando a los bolitas y a los soldaditos, alguien cruza esa línea y va más allá, en Puente Alto”. Eso sí, no evitó decir quién fue el responsable. “No es protegerlo es revivir heridas que son muy profundas para mí”, acotó.

“Me di cuenta muchos años después, y me atrevería a decir que hace tan solo un par de meses, que sí fue una situación de abuso (…) lo normalicé. En ese momento, mi familia era muy acercada a la iglesia de una crianza, muy católica y antes que sentir si alguien me había transgredido me sentí tremendamente pecador, culpable, me odié a mí mismo”, cerró.

La actitud que tomó Mónica González ante esta confesión fue muy polémica y los twitteros hicieron notar su malestar ante la reacción y las preguntas de la entrevistadora.

Mónica González le preguntó a Rojas Vade si el abuso sexual que él sufrió a los 10 años fue con consentimiento. Impresentable. #PautaLibre — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) March 21, 2022

Los abusos sexuales, especialmente d NNA, nunca son consentidos y constituyen crímenes graves. Este es el mínimo intelectual y ético q podemos pedirle a cualquier periodista #PautaLibre — Lucho Correa (@CorreaBluas) March 21, 2022

Muy grave la entrevista a Rojas Vade. Admiro a Mónica González y por ende me cuesta entender cómo abordó tan mal estos temas. Así no se pregunta sobre VIH y otras ITS. Así no se aborda el abuso ni el suicidio. Tampoco la salud mental. #PautaLibre — Klaus 🌳 (@KlausDMZ) March 21, 2022

Veo recién la entrevista al mitómano de Rojas Vade. Más allá de lo despreciable del personaje, Mónica González demostró no tener idea de cómo abordar el tema abuso. Sus preguntas son revictimizantes. Urge que l@s periodistas aprendan sobre este tema. #PautaLibre — Jaime Parada Hoyl 🌳🌈 (@JParadaHoyl) March 21, 2022

El pelao Rojas Vade me cae como las weas, pero...



¿Cómo se le ocurre a la periodista Mónica González preguntar si cuando tenía 10 años consintió o no tener relaciones sexuales con un adulto? ¿Me están webeando? Era un niño weona. un niño!!!!#PautaLibre — BOT 12476382 (@rolox33) March 21, 2022