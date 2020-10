Tuiteros critican postulación de la Doctora Cordero como constituyente

La panelista del programa Mentiras Verdaderas comunicó la idea de participar en el importante proceso que vivirá Chile.

La mediática doctora reconoció en vivo y en directo que dentro de sus planteamientos está: “a mí me interesa el abandono en la vejez, la situación de abandono que viven muchas personas ancianos y ancianas que viven en casas solitarias”.

Adempas propuso la idea que ella pudo observar en Londres y que se basa en las visitas médicas regulares a domicilio que reciben ancianos y que permiten lograr un mejor monitoreo a su estado de salud.

Por otra parte, también indicó que “a mí me gustaría concretar cosas, yo no voy a ir a conversar, me gustaría ir a aportar para hacer mejor las cosas y para aterrizarlas”.

“Yo soy práctica, si quedo allí no voy a a ir a hablar, a seguir diciendo mantras como ‘sentido de urgencia’, todas esas frases patéticas que son show no mas. Iría a que se consigan cosas“, sentenció Cordero.

Los tuiteros no están muy de acuerdo con ver a la polémica facultativa en la redacción de la carta magna:

Les quiero recordar que la doctora Cordero es una acérrima defensora de Piñera. Es además impredecible, ególatra y

un buen ejemplo de lo que no queremos como constituyentes.#holachilelared — HQ.Gatica (@HQGatica) October 28, 2020

La doctora Cordero quiere ser constituyente 😅😅😅 ctm pan y circo — Bianca Aprueba✨ (@Biankascarl) October 29, 2020

En otro capítulo de la fiebre de los famosillos por convertirse en constituyentes, la doctora Cordero se anota en la lista. Uno más y estamos listos para instalar cámaras y hacer un reality show de la convención #DraCorderoMV — Anita 🍓 (@AnitaBohemia) October 29, 2020

Tamos bien cagaos en este país si la doctora cordero es tendencia en Twitter... 🤦‍♂️ — Manuel Ladino (@ManuelLadino13) October 29, 2020

Jorge Molina@JorgeMo88785749·8minMe parece que la doctoraCordero Es inteligente sabía pero muy escapadora por ejemplo cuando válido la mentira que impuso la prensa sobre la eliminación de la asignatura de historia qué he desmentido ya en varias oportunidades.